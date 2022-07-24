台灣不再是平價美食天堂？本地人點名這3樣瘋狂漲價：根本吃不起

物價年年上漲，不少東西如果漲幅不大，還能勉強接受，不過，近日就有一名台灣網友好奇，有什麼東西是大家已經不願再買的呢？貼文曝光後，引來大批網友留言，紛紛點名3樣熱門小吃，「手搖啊！就繼續漲沒關係，反正會供需平衡的」、「碳烤雞排一個85元（台幣，下同）了」、「昨天去夜市吃蚵仔煎，80塊真的嚇到」。



什麼東西漲價到大家已經不願再買？網友點名這3樣

原PO在PTT上以「有什麼東西因為漲價已經不太吃了呢」為題發問，現在有不少東西都大漲價，以食物來說，有沒有哪樣是漲得太誇張，導致以前明明會買，現在卻幾乎不再吃的呢？

貼文一出，最多人點名的就是手搖飲料，「手搖飲從一個禮拜1、2次，變成一個月1、2次」、「手搖飲，回不去的15元奶茶」、「手搖飲從珍奶25元到現在比便當貴，也不買了」、「手搖飲，兩年沒碰了」、「手搖飲，已經戒很久了」、「手搖飲，不喝沒差，喝水還比較健康」、「自己泡喝的10塊不到，可能還比手搖飲健康」。

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此外，也有許多網友馬上聯想到夜市美食雞排、蚵仔煎，「我的話是雞排」、「雞排啊，寧願吃雞排便當」、「雞排，跟大部分的小吃」、「雞排從35元買到現在60元，已經買不下手了」、「雞排真的太貴了」、「蚵仔煎，我家這賣70元」、「蚵仔煎目前唾棄度第一」、「蚵仔煎一盤80元真的當我盤子嗎」、「絕對是蚵仔煎和多數夜市食物」。

除此之外，也有網友不少網友點名，速食、紅豆餅、麵包等美食，「唯一正解麥當勞」、「紅豆餅20～30元一個真太貴了，有更好的選擇」、「麵包價錢已經快跟便當差不多了」、「章魚燒漲得太誇張」、「我家附近的麵線一小碗75元」、「肯定是八方」、「各種麵包都變好貴」、「現在的鹹酥雞真的貴太多了，200元少超多」、「茶葉蛋」、「留言看下來好慘，難怪夜市沒落，根本吃不起了」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：台灣什麼小吃漲價到民眾不願意再買？眾人一面倒點名這3樣：真的嚇到！】