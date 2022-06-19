台灣00後最愛潮語竟然來自小紅書？11大流行語　種草你聽過未？

Instagram（IG）過時了？先前一名網友指出，現在「00後」最愛用的社交平台已經不再是IG，而是中國的社交軟體「小紅書」，就連Google Play商店的台灣區社交熱門項目排行榜，小紅書也已超車IG，引發熱烈討論。



不少網友表示，小紅書的頻道分類從穿搭、彩妝、健身、職場到外語學習等，只要你想得到就找得到，內容相當豐富，因此受到廣大網友喜愛，事實上，像是海底撈包水餃的隱藏吃法，還有「普信男」、「yyds」、「社死」等網路流行用語，都是從小紅書流行起來的！

小紅書在香港和台灣的新一代中都很流行，以下就來盤點台灣11大現在最熱門的網路用語，你聽過幾個呢？▼▼▼

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1. yyds

這4個英文字母單看字面讓人完全摸不著頭緒，實際上是「永遠的神」的羅馬拼音縮寫，用在誇獎、吹捧某個人事物上，舉例像是「周杰倫yyds」、「這條裙子yyds」等等，這樣你學會了嗎？

2. 普信男

你見過這種男生嗎？明明自身條件普普通通，卻十分自戀，女生只不過是在他面前隨意撥一下頭髮、眨一下眼睛，他就認定對方是在對自己發射愛的訊號，或者是對女生挑三揀四，要求女生必須又瘦又美、賢良淑德、十八般武藝樣樣精通⋯⋯這種男生就被稱作「普信男」。

普信男這個說法最早出自於中國脫口秀女演員楊笠，她因為創作含有女權主義意識的段子而受到廣大女性粉絲歡迎，但部分言論卻被認為在貶低男性群體，因此備受爭議，普信男就是出自她的經典段子「他明明那麼普通，卻那麼自信」，這句話在網路上爆紅成為流行語，但卻被許多人認為挑起性別對立，批評她把性別弱勢變成賺取性別紅利的工具，不過楊笠後來卻用其他段子自嘲：「我媽再也不催我結婚了，她說，如果一個男的現在想娶我的話，應該只是想打我的時候更方便」。

3. 絕絕子

絕絕子是「絕了」的加強版，兩者意思差不多，都是加強情緒表達的語助詞，代表極好或極壞，依照使用情境會產生不同解讀。如果是「這個麻辣鍋真是太好吃了，絕絕子」，意思就是稱讚它極度好吃；但要是「這個麻辣鍋這麼難吃，服務態度還那麼差，絕絕子」，意思就是批評它極度糟糕，類似「我的天啊」的使用方法喔！

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4. 上頭／下頭

上頭最一開始是喝酒時，酒意來襲被稱作「上頭」，後來在網路上演變為對某一事物正在興頭上，如果用在曖昧關係也就類似於「暈船」的意思；至於下頭，則代表掃興的意思，舉例如果是在曖昧中，對方做了一件讓你無法接受的事情，也可以用下頭來形容。

5. 集美

「集美」這個詞經常被當成「姐妹」來使用，不過實際上這卻是誤用！這個詞原本是出自一名直播主，對方解釋這個詞其實是「雞妹」，是個罵人的貶義詞，所以千萬不要跟風亂用啊！

6. 奪筍啊

「奪筍啊」是「多損啊」的諧音梗，損這個字原本是形容一個人說話尖酸刻薄、喜歡挖苦別人並且作風陰險；現在則是用來調侃別人開玩笑時一針見血，也有一點「突破盲點」的意味，具體是褒是貶，得根據使用的語境判定喔！

7. 種草／拔草

種草其實就是台灣網友常說的「被燒到」，當你看到某位名人使用或推薦某樣產品，覺得看起來很不錯，非常心動、想購買，就是被種草的意思；相反的，拔草則是代表先前曾經很想購買的商品，現在卻不想買了，像是你準備購買一項熱門商品，結果看到網路負評後便讓你打消購買念頭，就是本來被「種草」、後來「拔草」了。

8. 凡爾賽文學

凡爾賽文學指的是一種「不明顯的自誇」、「低調的炫富」技巧，通常用這種方式炫耀的人，都會在稱讚自己之前先貶低自己，或者假裝苦惱、不開心的口吻，想要讓別人誇獎他，另一種情境則是在不經意間炫富。舉例來說，一個人明明身材前凸後翹，卻故意說自己很胖，希望獲取別人誇獎，或者搶到一款昂貴且限量的名牌包，故意發文嫌棄款式難看，幸好價格不貴等等。

最早發明凡爾賽文學說法的人表示，她是從日本漫畫《凡爾賽玫瑰》得到靈感的，《凡爾賽玫瑰》故事以18世紀末法國波旁王朝的凡爾賽宮為背景，而在真實歷史中，當時法國貴族流行奢靡浮誇的「巴洛克風格」，波旁王朝的標誌凡爾賽宮便是這種華而不實風氣的極致表現，但後來波旁王室的揮霍無度終於讓人民起身反抗，法國大革命因此爆發。對照如今的凡爾賽文學，是不是頗具以史為鑒的意義呢？

9. 社會性死亡（社死）

社會性死亡，簡稱「社死」，這個名詞有兩種不同含義，第一種比較常見的用法是當眾出醜，代表丟臉到想直接把自己埋進土裡的意思；另一種則是一個人遭受網路暴力後，陷入社交困境的狀態。這種現象最早是發生在2018年，中國一名女醫生在被網路「人肉搜索」後選擇輕生，但這名女醫生的死因歸根究底其實是整個社會輿論造成的，同時這種網路公審、肉搜的獵巫風氣仍然在網路蔓延，引起了各界對「社會性死亡」現象的深入探討。

10. 破防

「破防」是破除防禦的簡稱，原本指在遊戲中突破對方的防禦，使對方失去防禦能力；現在延伸出的意思為內心情感的心理防線被突破，不管是悲傷、憤怒、感動等等，只要是情緒失控，感性大於理性的狀態，就可以形容是「破防了」。

11. 意難平

有在追劇的朋友們，或許常常會在評論區看見有人留言「意難平」，究竟這是什麼意思呢？意難平的典故來自宋朝文人孫應時《阻風泊歸舟遊淨眾寺》中的一句「夜久意難平」，後來曹雪芹在《紅樓夢》中也寫道「縱然是齊眉舉案，到底意難平」。這句話在現代演變成網路流行語，用來表達心裡無法釋懷、放不下或不甘心的感覺，有人用來描述自己對初戀的情感，也有人在追劇時看見男女主角最終沒有好的結局，便會感嘆這對CP「意難平」，是不是很唯美的用法呀？

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文： 「普信男」、「yyds」…解析台灣00後最愛用的11大流行語，一個都沒聽過代表你老了】