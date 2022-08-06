靈異｜旅行切勿亂執嘢！「丈夫沙灘撿貝殼，半夜嚇到面無血色」

不少人喜歡到海島遊玩，風景宜人，海風吹來讓整個人無比放鬆。馬來西亞就有非常多美麗的海島，潛水可以看見島上美麗的珊瑚和貝殼。但是在旅遊時，千萬別順手就「牽走」當地的一些物品哦，切記不是你的東西絕對不要碰不要撿，一不小心會把「它」帶回家。



一名來自馬來西亞Pulau Tioman的潛水員在社交媒體平台上，分享有關一名旅客在遊玩時偷偷撿了一些貝殼和蚌殼類，豈料當晚回到酒店就發生了奇怪的事件。就在撿回貝殼類當天晚上，這名旅客直接看見該神秘實體，驚恐至極並立刻歸還貝殼類。所幸當時該旅客還在島上，潛水員可以協助歸還貝殼，否則事情就難辦了，也曾有旅客將偷撿回去的物件帶回島上或郵寄回去。

該名潛水員在接受媒體採訪時指，旅客到當地出遊，他們會勸阻帶回島上的自然產物。第一，這樣做會觸犯政府定下的海洋保育條規。第二，如果撿回不屬於你的東西，當心會被神秘力量糾纏。

在留言區裏不少人贊同這名潛水員分享的真人真事。一名大馬女生就贊同地分享了自己的經歷。

她指當時和丈夫一起到海島上度蜜月，兩人也帶回了同樣的貝殼類。豈料，回到酒店後，到了夜裏其丈夫的臉忽然就煞白了，然後約她到其姐姐在隔壁的房間走走。她問丈夫為什麼忽然這樣提議，丈夫沒有回答。後來到了姐姐的房間他才道出，有一名穿長袍的男子站在他們房間的櫥櫃前。第二日早晨，二人才敢回到房間，丈夫指出該長袍男子所在位置，這時兩人才想起櫥裏放了撿回來的貝殼，其丈夫之後立刻將貝殼重投大海。



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這名上傳短片分享「貝殼事件」的潛水員也表示，道出這些事故並非要讓民眾對Pulau Tioman感到恐懼，而是不要順手拿走不是你的物品。他非常推薦大家可以選擇到島上游玩，因為那裏的水清澈如藍水晶。大家記得，無論在何地都不要碰本不屬於自己的東西哦。

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