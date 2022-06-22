珍寶海鮮舫沉沒．靈異｜34死火災後屢傳怪事　探靈節目驚見這東西

6月14日這天，香港下起了小雨。但香港島深灣的海邊，不少人冒雨前來與即將駛離的珍寶海鮮舫合影留念。這個在1976年落成開業的香港著名旅遊地標餐廳，曾有「世界上最大的海上食府」之稱，繼2020年3月停業後，它將在這天離開故土，駛向東南亞。但沒有人能預料到，5天後迎接這艘珍寶的，是沉沒。



珍寶海鮮舫母公司香港仔飲食集團於6月20日公佈，珍寶海鮮舫於上周二（14日）啟航離港，當周六下午（18日）行駛至南海西沙群島附近水域時遇上風浪，船身入水開始傾側。嘗試救援後不果，海鮮舫最終於6月19日全面入水翻轉。

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由於珍寶海鮮舫具獨特的中國宮廷式設計，裝修富麗堂皇，所以吸引了不少電影到場取景。其中最為人熟悉的就有經典港產片《無間道2》和《食神》，在《食神》中，評判薛家燕觀賞比賽時坐過的龍椅亦是海鮮舫的賣點之一。另外，李小龍主演的《龍爭虎鬥》、荷李活電影《生死戀》、《世紀戰疫》、占士邦電影《鐵金剛大戰金槍客》，和日本電影《信用欺詐師JP：香港浪漫篇》等等，也是在珍寶海鮮舫拍攝。

一直以來，香港不少旅遊宣傳品都推廣珍寶海鮮舫為世界最大海上食府。海鮮舫除了備受本地及海外遊客歡迎外，還曾經接待過英女皇伊利沙伯二世。除此之外，不少國際巨星，例如尊榮、尤伯連納、威廉·荷頓、湯告魯斯、鞏俐、周潤發等也曾經光顧。

珍寶海鮮舫的前身為歌堂船（又稱歌堂躉），歌堂船意指提供吃喝玩樂、舉辦酒宴的船隻，在20至30年代，香港仔流行起歌堂船風氣，不少漁民結婚嫁娶都會到此擺酒。同時，早期的鴨脷洲是公眾墳場，不少居港上海人都會在此處下葬，殯葬儀式過後，賓客們都會坐船到歌堂船吃纓紅宴。後來，歌堂船慢慢演變成細規模的海鮮舫，提供香港仔新鮮海產。

傳聞底層安放了這東西 不少人表示曾在海鮮舫「撞過鬼」

珍寶海鮮舫在1971年10月30日發生大火，造成34死42傷（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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事發當日，建築中位於香港仔深灣的海上食府珍寶海鮮舫正加緊裝修，準備於1個月後營業，成為世界最大的海上餐廳。因燒焊火花燃著易燃的裝修物料引起火警，並迅速蔓延至整艘船，原有裝修全被焚毀，更造成76人死傷，連帶附近數艘小型漁船的居民都被活活燒死。

而傳聞海鮮舫底層安放了死者的靈位，時至今日仍是原封不動。有探靈節目曾經到訪此地，並查證過的確有靈位存在，亦有不少網民表示曾在海鮮舫「撞過鬼」，為此地增添一份靈異感。香港《恐怖在線》節目中師傅更直言：珍寶海鮮舫當年大火一眾冤魂不願離開。

有香港群眾留下評論：「人離鄉賤，船離港沉。」

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