【靈異】髮型屋鏡中驚現「中年女人」搭客人膊頭　真相卻讓人落淚

網友分享在美髮店的親身經歷，不僅在鏡子見到女鬼，對方更要求他傳達說話，背後真相引人淚崩。



文：劉姓網友（發表於靈異公社）

來分享一則唯一讓我情緒差點撐不住的事件。幾年前在我還在做美髮的時候，那是在連鎖店新X遇到的事情。

裏面有SPA室，四周都是深色玻璃，有些許隔音效果，客人和我們面前會有一片大鏡子。除非客人很想好好休息放鬆，不然我滿喜歡邊幫客人服務邊找話題聊天。

那天SPA室只有我和一個客人，她是一個長髮約三十多歲的女性，邊幫她做頭皮SPA邊找著話題……

透過鏡子看到中年女子搭著客人肩 真相卻讓他感動不已（點圖放大閲讀原文全文）▼▼▼

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我：「在這裏做一陣子了，好像沒看過你，是第一次來嗎？」客人：「嗯，其實應該是我好久沒有出門過了。」我：「啊？怎麼說？」客人：「就我爸過世的時候其實我覺得還好，後來沒幾年沒想到我媽也過世了，突然才發現我好愛我媽，原來我這麼大了還是很依賴她的存在，然後，我就變重度憂鬱症和恐懼症，一直吃藥，整天在家渾渾噩噩的，不敢出門也沒辦法出門。」我：「那今天你一個人來？」客人：「對！我覺得我不想繼續這樣了！所以這三天我自己把劑量減輕，然後發現腦袋比較能思考了，想說試著自己出門看看，就來洗頭了。」

這時從鏡子看到一個女人站在客人的旁邊，一手輕輕放在她的肩膀上，但感覺上不像要害她，更像是親人。於是我試探性的問：「你這麼瘦，你媽應該也瘦瘦的吧？」客人：「對啊！我媽瘦的，所以我是遺傳她的。」我：「嗯，你媽應該也跟你一樣喜歡留長髮吧？」客人：「對，我媽從我有記憶就一直都是長髮。」基本上確定了那個女人就是客人的媽媽，然後她開口說了一些話並示意我幫忙傳達，但又不能直說，不然會害人家更放不下，所以只好用自己的角度說那些話。我：「我知道憂鬱症很痛苦，因為別人也不理解所以也很孤單。我覺得你媽雖然過世了，但一定不希望她的離開讓你變成這樣。」

這時客人開始崩潰：「我知道，所以我很努力想好起來，這幾天開始想試著一個人出來走走，也是希望自己不要再繼續這樣，更不要再依賴精神藥物。」這時她媽媽瞇著眼睛的微笑，很溫暖的微笑又傳達一段話。我：「我想如果你媽還在，這時候她會說你很棒！而且你一定是她的驕傲！」客人居然哭的更慘：「我知道，我知道，我媽以前就有對我這麼說過，這種話只有我媽會對我說，所以我才一直放不開。」

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天啊！我自己差點也噴淚！忍下來繼續傳達：「那麼她一定很愛你，但也一定不能陪你一輩子，不過你不會是孤單的！在你最需要她的時候她會存在，不過你要為了她過好你的人生，這樣才是繼續當她的驕傲！」客人哭著說：「我知道，在我很想不開有衝動結束自己的時候，我會突然感覺到她好像在我身邊，所以我一直都沒做傻事。」我：「那麼你真的很棒！我想你會很快好起來，因為你要過的精彩給她看！」

這時一個三十多歲的女人突然像個小女孩般，流著淚卻露出開心的微笑點頭說「好！我會的」。走出SPA室放工具再進去時她媽媽就不見了，可能因為比較放心了吧？經過這事情我的心得大概是：當我們在打拼的時候，父母其實正在慢慢衰老。忙於工作和生活難免沒辦法常常相聚，但有空記得打電話回家關心或小聊一下也好。不鼓勵憂鬱症患者自行停藥哦！還是要跟醫生探討，但自己堅強的意志力也很重要。

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