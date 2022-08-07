5款必試日本便利店牛奶　LAWSON選用當地奶農　Donki被日本人搶購

大家到日本旅遊的時候，一定會去的地方就是日本便利店，不僅好買又好逛，日本便利店中必買的東西之一就是牛奶啦！



因為日本當地的氣候適合產乳，幾乎日本各地區都有當地的牛奶可以選擇，到日本喝牛奶可以說是便宜又美味的划算選擇，而日本的便利店中又有哪些限定的便利店牛奶呢？👇👇👇

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7-11 毎日の食卓牛乳

由日本7-11委託雪印メグミルク公司所生產的牛奶「毎日の食卓牛乳」（部分地區製造商不同），是熱門商品「毎日の食卓3.6牛乳」改版而來，乳脂含量也調整為3.5%~3.6%之間，口感走清爽路線，又另外添加了許多營養成分，讓全家大小都可以一起飲用，可是許多日本人到超商時不用思考直接帶一罐走的選擇喔。

LAWSON 成分無調整牛乳

以好吃炸雞出名的LAWSON，其實本身是美國的酪農店家出身的喔！LAWSON的牛奶會根據店面的區域，選用當地酪農製造的牛奶；而「成分無調整牛乳」強調的就是能夠喝到牛奶本身的風味，100%生乳製作的牛奶喝起來相當清爽，也保留了牛奶本身的甜味，LAWSON本身販賣的咖啡也使用自家的牛奶，因為相當好喝又順口，是LAWSON的熱門商品之一呢！

製造過程全程使用ELS製法（Extended Shelf Life，製造過程全程滅菌）的「成分無調整牛乳」，讓美味的牛奶飲用期限延長，同時還能夠減少食物的浪費。

台灣有網友省錢，每天三餐都買打折的便利店即期品，花費不高而且比先前更營養均衡？👇👇👇

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Familymart ファミマの牛乳

委託小岩井乳業製造的「ファミマの牛乳」，本身的乳脂含量就高達3.6%，是喜歡濃郁口感的朋友的好選擇喔！以生乳100%製造，口感較偏奶油絲滑感，牛奶本身的甜味及後韻較強，單喝會相當滿足外，也相當適合做成各式甜食。

ministop 北海道牛乳

出自AEON體系ministop，販售自家品牌的「TOPVALU 北海道牛乳」，使用北海道根室、釗路地區生產的牛奶，而北海道生產的牛奶本身就相當好喝，「TOPVALU 北海道牛乳」的乳脂甚至可以高達3.7%，口感相當濃郁，加在咖啡裡做成拿鐵可說是再適合不過！加上與其他品牌的高乳脂牛乳相比，售價稍微便宜，cp值相當高，如果喜歡喝濃郁口感的朋友可以考慮購買。

ドン・キホーテ 大地の牛乳

到日本必去的唐吉軻德（Don Don Donki）也有必買的牛奶喔！在價格超便宜又超好買的唐吉軻德裡，「大地の牛乳」可是連日本人都會搶購的牛奶呢！口感也是相當清爽好喝，並不會輸給其他大廠牌，不論是單喝、做成拿鐵或是乳酪，都相當適合，如果到唐吉軻德有看在冰櫃看到「大地の牛乳」的話，先拿一瓶就對啦！

好喝又幾乎不踩雷的日本牛奶怎能錯過

日本超商的牛奶你喜歡喝哪種呢？不僅每家超商牛奶口感不同，也有各自的特色，到日本超商的時候不妨喝喝看日本的牛奶，牛奶相關製品如霜淇淋、布丁、優格或是拿鐵咖啡，也都相當推薦購買喔！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】