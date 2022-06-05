日本美食｜天皇親王公主都愛去的5間餐廳　這間洋食便宜又大碗

全世界只有27個國家目前仍保有皇室，日本的皇室更是血脈一貫傳承最久。雖然現在日本的皇室成員沒有政治實權只是精神象徵，但是皇室代表了日本的門面，每次公開場合都能看到成員們穿著錦衣華服、辦宴會時有御廚伺候，讓平民老百姓好生羨慕。



但其實皇室成員意外地有很庶民的一面，他們也會到一般餐廳用餐，這些餐廳的價位更是任何人都能輕鬆負擔得起的！

來看看日本皇室愛去的餐廳有哪些吧~👇👇👇

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MAC’s CARROT（マックスキャロット）／德仁天皇、佳子公主

東京的學習院大學是一所知名的私立學校，它的前身是1847年仁孝天皇針對皇族開設的教育機構，皇室成員幾乎都是就讀這個學校出身，包括了現在的天皇德仁、皇太子秋篠宮文仁、上皇明仁等等，文仁親王的二女兒佳子公主也在這裡讀了一年書（後來轉學至國際基督教大學）。雖然學習院大學一般人也可以讀，在日本民眾的心目中還是將它和皇族專用大學畫上等號。

大學的附近總是會有很多餐廳，特別針對學生族群通常都便宜又大碗，MAC’s CARROT是在學習院附近專賣義大利麵、PIZZA等洋食的餐廳。

店長自己本身也是畢業於學習院大學音樂系，他說天皇陛下在讀研究所時常會和同學一起去用餐，陛下會點雞肉咖哩、墨魚麵等蒜味濃厚的料理，也會和朋友喝酒聊天，即使畢業了仍曾多次造訪，佳子公主在大學一年級時也和同學去用過餐。

MAC’s CARROT的前任店主非常喜歡藝術，店裡裝飾的畫作都是出自他的手裡，還會在店裡舉辦個展。另外還會不定期舉辦音樂演奏會，可以一邊享受大提琴、爵士鋼琴一邊用餐。

地址：東京都豊島区目白3-16-16 広運ビル１F

營業時間：11:00~23:00 (週一公休）



Gioiamia（ジョイアミーア）那須本店／德仁天皇、雅子皇后、愛子公主

就像有人會在郊區或海外置產，有時間再去放鬆度假一樣，日本的皇室也有所謂的休閒別墅，他們叫作「御用邸」，提供了天皇皇后、皇族夏天避暑、冬日避寒的靜養場所。目前總共有那須、葉山、須崎三所御用邸。現在的天皇一家似乎對那須御用邸情有獨鐘，曾多次前往靜養。

Gioiamia是在那須以地產地消為概念而打造的洋食餐廳，從前菜到甜點都是純手工，而且點完餐後才開始製作，非常講究。天皇一家造訪時當時是雅子皇后親自開車，社長說皇后本人非常親切，不但和她聊了許久的天，當時的美國與法國客人認出雅子並大呼「PRINCESS」，皇后也很輕鬆地和他們交談。

兩位陛下點了PIZZA、沙律、義大利麵等多樣餐點，並和隨從們一起分食，能感受到他們平時就待人非常和善親切。

Gioiamia（ジョイアミーア）

地址：栃木県那須郡那須町湯本493-3

營業時間：11:00~21:30 (每月第3個周四公休）



RISTORANTE BUNRYU（リストランテ 文流）／德仁天皇

以「作為日本與意大利的文化橋樑」為概念而成立的意大利餐廳RISTORANTE BUNRYU是由意大利文化研究學家西村暢夫在1973年所創業，他剛好是現在天皇德仁恩師的好友，因為這個緣故，陛下曾和學習院大學的校長、教授、同學等人一起前去用餐。

餐廳裡提供的是從前菜到魚、肉、點心一整套的全餐，當時陛下造訪時餐廳端出了螃蟹蕃茄寬麵、蕈菇燉飯，五個人開了4瓶白酒1瓶紅酒，陛下的酒豪傳說也就此傳開來。

RISTORANTE BUNRYU（リストランテ 文流）

地址：東京都新宿区高田馬場1-26-5 Ｆ・Ｉビル B1F

營業時間：11:00~14:00/17:00~20:30 (每週三公休）



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喫茶室mandorla（喫茶室マンドルーラ）／上皇明仁、上皇后美智子

據說上皇明仁非常喜歡吃咖哩飯，午餐只要能選他都一定會挑咖哩。當時上皇夫妻因行使公務而造訪了三重縣立美術館，並且在美術館中的喫茶室mandorla用餐。在兩人造訪前宮內廳已事先聯絡了喫茶店，說希望店家能準備可以輕鬆品嚐的咖哩飯。

雖然只是區區咖哩飯，但對於一個小喫茶室來說是他們首次招待這麼大牌的貴賓，自然是如臨大敵，經過了一整年的試驗，並使用全部來自三重縣的松坂牛、地雞、蔬菜、米等食材，終於做出了令店家滿意的歐風咖哩，並將這道命名為「王子咖哩」。

不愧店家的用心開發，用完餐之後美智子皇后主動和店家說咖哩實在太美味了，聽到這番話的主廚和前任社長還激動到抱頭痛哭。目前喫茶室改設置在三重縣議會的議事堂裡面。

喫茶室mandorla（喫茶室マンドルーラ）

地址：三重県津市広明町13 議会棟１階

營業時間：9:00~17:00



泰國料理 佛沙羅館／秋篠宮夫妻

皇太子秋篠宮一家和泰國有很深的淵源，他們第一次帶真子、佳子二位公主出國訪問就是去泰國，之後夫妻兩人也為了名譽博士號的授與式而飛往泰國，當然泰國料理對他們來說更是熟悉不過。

佛沙羅館是泰國政府認定的本格泰式料理餐廳，雖然料理很道地，但是餐廳卻是有滿滿日式風情具有90年歷史的京都京町家所改裝，在夏日還設有川床可以坐在上面享受鴨川風景和潺潺流水聲。

泰國料理 佛沙羅館

地址：京都府京都市下京区木屋町通松原上る美濃屋町173−1

營業時間：11:30~14:00/17:00~22:00 (每週三公休）



能夠受到每天吃山珍海味的皇室成員認可的餐廳，想必一定相當地美味，高貴不貴的價錢非常值得一試！

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