深水埗主教山配水庫賞古羅馬式建築 跟導賞員行一級歷史建築
撰文：CATT’S BLOG
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前深水埗配水庫又稱為主教山配水庫，位於石峽尾窩仔山。
（出發日期：2022年9月8日）
2020年清拆期間，被街坊發現地底原來是一古羅馬式建築而阻止工人清拆，古蹟得以保存，後亦被列為一級歷史建築，由水務署處理辦理導賞開放給遊人參觀。
▼按圖看清路線及沿途風景，由聖芳濟各教堂步行至主教山山頂👇👇👇
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由於名額不多，由每月1號上網登記，導賞分三個時段，每個時段90分鐘，俾啲耐性定會抽到的！
【編按：由於報名反應熱烈，前深水埗配水庫導賞團於2022年9月1日至2022年10月31日的個人及團體參觀時段現時已經額滿。若想報名，最快要等到10月3日9時起才可網上預約報名。】
▼按圖看清沿途風景，參觀主教山古羅馬式建築👇👇👇
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【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】