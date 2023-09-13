日本旅行禁忌｜11個日本當地禁忌遊客必看　附入鄉隨俗攻略免犯錯

去日本旅行最希望能去到一些當地人才懂去的地方，品嚐地道的當地美食，當然也應該遵守當地文化和基本禮儀，以免被當地人認為沒有禮貌，也會令旅途掃興。記者幫大家整理了11個日本當地禮儀，在我們可能看來微不足道的事，有機會被日本人視為沒有禮貌，出發前了解一下當地禁忌會比較好。



（圖片來源：unsplash@ClayBanks）

日本旅行11個當地禁忌 入鄉隨俗攻略

日本旅遊禁忌【1】對陌生人拍照

現時社交文化喜歡什麼都「相機食先」，外出旅行難免想講美景收納於相簿中，但旅人要留意的是，日本人非常注重私隱，如果拍照或者自拍都要小心不要拍到陌生人。如果想拍一些穿和服的女生們，要先獲得她們同意方能拍照，以免引起誤會！

日本旅遊禁忌【2】手扶梯站位

香港扶手電梯有分左右線，日本也有，而且每個城市都可能有不同！日本東京扶手電梯是「左企右行」，而日本大阪則是「左行右企」，而甚至有些縣（例如埼玉縣）是禁止在扶手電梯上行走。如果沒有提前做功課，到時候「跟大隊」也不失為一個好方法。

（圖片來源：Unsplash@@kyleptran）

日本旅遊禁忌【3】進入室內除鞋要注意

日本有些室內空間需要客人在玄關脫鞋方能進內。而脫鞋時，很多人為求方便，會直接坐在地上背朝屋內拖鞋，這樣會給人一種「屁股對著別人店」的感覺，原來也算是不禮貌的行為。

正確動作應該是背朝門口面向屋內，將鞋子脫下，再側身蹲下來、將鞋子的鞋尖朝外擺放。

（圖片來源：Unsplash@@boudewijn_huysmans）

日本旅遊禁忌【4】跟朋友道別時要回頭

日本人注重打招呼禮儀，每當和日本人說再見後，通常都會在回望，並想對方揮手，有祝福和珍重的寓意。如果想要和日本人打好關係，記得要謹記打招呼禮儀喇！

日本旅遊禁忌【5】餐桌禮儀

說到餐桌禮儀，亞洲人對於使用筷子本來就有很多講究，但有些使用筷子習慣在港人看來很平常，卻在日本則被視為不禮貌。如港人用外賣筷子前，習慣互相摩擦筷子以去除表面的木刺，但這種行為在日本會被視為沒有教養，也代表著「店家提供的筷子品質不良」、「店家提供品質不佳的餐點」的意思，店員看到可能會不悅。

而且吃飯途中將筷子橫放在腕上，會讓店員誤以為「已經吃飽了」，有暗示收碗的意思，所以大家如果還沒吃飽，就不要這樣了。

另一個使用筷子的大忌則是「渡箸」（はしわたし），意思是用筷子互相傳遞食物。用筷子夾食物給人相當常見，但切記不要用自己的筷子去夾別人筷子上的食物，因為只有在葬禮上火化親人遺體時，才會有「筷子撿骨」的動作，是很不吉利的。

日本旅遊禁忌【6】刺青人士要注意

日本有很多溫泉泡湯會拒絕刺青人士入內泡湯，並不是因為覺得刺青會污染溫泉水質，而是因為日本人有著「刺青等於黑道或是暴力集團」的刻板印象，一直會影響泡湯人士的心情。但隨著時尚潮流的轉變，身上有刺青的人越來越多，因此有些溫泉設施對刺青人士也有所放寬，但建議想泡溫泉的刺青人士，可先準備好能把大片刺青遮起來的刺青貼布，再入內泡湯，以免引起其他泡湯人士不滿。不過，現在有部分溫泉旅館／大眾浴池已開放讓有紋身者進入，建議先向店家查詢。

日本旅遊禁忌【7】乘搭公眾交通工具

出行旅遊一定有不少旅人想體驗當地交通工具，只要要日本乘搭公共交通工具，手機要調靜音，盡量不要在車上講電話，與朋友交談時記得要壓低聲量，車門打開時先下後上，都屬於基本禮儀。

另外，雖然日本沒有明文規定車廂內不准飲食，但為避免有強烈氣味傳出，或不慎打翻食物而影響到其他乘客，都建議大家盡量不要在車廂內飲食。

（圖片來源：Unsplash@hughhan）

日本旅遊禁忌【8】結帳時將錢放到碟盤上

港人通常日本店鋪或餐廳收銀處通常都有個碟盤，結帳時客人可以將信用卡和現金擺放在碟盤內，方便店員找換現金。

日本旅遊禁忌【9】切勿邊走邊吃

香港「掃街」文化深得人心，很多港人早已習慣這種速戰速食的飲食文化，但殊不知在日本會令到當地人覺得反感，而且邊走邊吃會容易產生食物殘渣，變相是破壞城市衛生的行為，因此大家切記就算趕時間，也盡量避免在日本邊走邊吃。

日本旅遊禁忌【10】吸煙人士請留意

早在2020年日本已經實施室內全面禁煙，依照「健康增進法」的規定，現時在日本大部分的公共場所，像是餐廳、辦公室等地方都禁止吸煙，吸煙人士需要到公共場所設置的「指定吸煙室」或「吸煙區」。

（圖片來源：Unsplash@ShotbyCerqueira）

日本旅遊禁忌【11】垃圾要分類

日本很注重公共衛生問題，因此對處理垃圾也有分類，現時在日本，垃圾可分為四個主要類別：可燃垃圾、不可燃垃圾、資源回收，以及大件垃圾。日本大街小巷中的垃圾桶不是每個都能裝載所有垃圾，例如在販賣機旁的垃圾桶只能扔瓶罐，建議旅人在扔垃圾前實現看清垃圾桶上的標籤，才能稱得上是有質素的旅人。

（圖片來源：Unsplash@Pawelczerwinski）

有些人可能覺得日本人難相處，當地傳統規矩繁多，其實是因尚未了解日本文化和相處方式。當然習慣也並非一時之間可以完全改變，相信了解當地文化，盡量配合，減少因遊客帶來的城市破壞，自然便能相處得更加融洽。