行山好去處｜石梨貝水塘站起步上孖指徑　探秘戰時遺跡城門碉堡

孖指徑，又名「走私嶺」（Smuggler's Ridge），其東南面為走私坳（Smugglers' Pass）。孖指徑並非一條山徑，而是一座高海拔337米的山峰，接連城門戰地遺跡徑，該地帶是香港保衛戰時醉酒灣防線中的重要據點，稱為「城門碉堡」，現時還保留了不少戰時遺跡。



乘九巴72/81號於石梨貝水塘站下車，然後從金山路出發。沿路有水塘風景。自組行山團。此次一直沿金山路前進，中途仍要小心馬騮。到頂後便開始落山，很快便接上衛奕信徑第六段（右方）再次上山。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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上山後留意左面有一條小徑（有舊大石頭）上孖指山***此段不適合新手行走***。慢慢向上走，不用急。孖指山的標高柱被人亂劃，真是不要得！休息之後便開始落山啦，中途會經過城門碉堡！下走至燒烤場，再步行至菠蘿壩的小巴站或梨木樹完成行程。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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