通關2022｜購買機票旅遊保險、準備防疫隨身包、行程規劃全攻略

2022年全球多個國家逐步放寬入境政策，表示入境要求例如接種疫苗等。國家如日本、新加坡、澳洲及英國都宣布進一步放寬入境政策，小編在此為大家整合一下到各國旅遊的入境要求和須知，隨身攜帶的「 防疫隨身包 」要具備什麼物品、購買的旅遊保險及旅遊防疫準備，讓大家出外旅遊都放心又開心！



一、旅行前準備

1. 預備「防疫隨身包」

收拾行李時，準備足夠的防疫物品及藥品，並隨身帶備口罩、快速測試劑、旅行裝的消毒潔手液、消毒濕紙巾等等，確保外遊期間能減低染上新冠肺炎的機會。

收拾行李時，準備足夠的防疫物品及藥品，並隨身帶備口罩、快速測試劑、旅行裝的消毒潔手液、消毒濕紙巾等等，確保外遊期間能減低染上新冠肺炎的機會。（KKDAY提供）

便利的快速測試劑更是每天需要的防疫物品之一，外地未必隨時隨地都買到快速測試劑，預先帶備幾個可以更安心！

2. 注意手提或託運規定

乾洗手、酒精棉片或消毒用酒精等醫療用品(非放射性物質)，可手提或託運上機。

1.) 手提：單瓶不超過100毫升，且須放於1公升的夾鏈袋中。包含其它液體、噴霧劑及凝膠狀物體，容量總和不超過1公升。

2.) 託運：單瓶不得超過0.5公升或0.5公斤。每人攜帶總容量不得超過2公升或2公斤。



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3. 購買旅遊保險

出發前記得購買旅遊保險。如因疫情因素而需取消、縮短甚至更改行程，一些費用如住宿及交通訂金、團費等，是無法退回的，但都可獲得保險賠償。

另外，旅遊保險中的醫療保障，適用於旅行中的醫療開支——包括門診及住院。部分旅保更有針對傳染病條款，即使沒有海外求診紀錄，只要回港後7日內被確診，一樣可獲賠償。但是，如目的地在未出發前已被宣布為疫區，或者旅客出發前已病發，則不受保。購買前，謹記了解清楚保單內容及條款！

現在開關的國家，都會要遊客的旅遊保險需必含COVID-19的保險，這一點必須注意，否則可能無法入境。航空公司如HK Express現時亦有提供「免費COVID-19旅遊保險」，只要在HK express官網/應用程式訂購行程，即可申請免費COVID-19旅遊保險👇👇👇

客人出發前先要留意購買的旅遊保險會否涵蓋COVID-19。

4. 買機票前，留意航班的取消政策

即使合作國家進一步放寬入境限制，但疫情也是無法預料的事，所以應做好取消或更改行程的打算。購買機票前，建議留意一下航空公司的航班取消政策，在新冠肺炎及熔斷機制的情況下，是否足夠靈活及能否因應疫情所需而作改動。航空公司在新冠疫情下的政策，一般來說會是——旅客大多可於特定時間內，更改機票日期，免改票手續費一次。如以非自願原因辦理退票，將免扣退票手續費。

何為熔斷機制？

航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果爲陽性的旅客人數達到5個的，暫停該公司該航線運行1周；達到10個的，暫停該公司該航線運行4周。「熔斷」的航班量不得調整用於其他航線。「熔斷」期結束後，航空公司方可恢復每週1班航班計劃。



5. 留意疫情資訊

疫情也許有所變化，盡可能多加留意疫情新聞。出發前亦建議到衛生防護中心網站或熱線電話（2125 1122），查詢有關目的地的疫情資訊，並採取適當預防措施。

二、旅行規劃的準備

1. 規劃行程時，選擇到較人煙稀少的地方

住宿方面，在疫情下無法隨便了事，暫時不要租住青年旅舍、Hostel等地方，盡量選擇有獨立房間的，如營地、酒店、民宿旅館等地點，減少與太多人接觸，否則可能會得不償失。

行程方面，可以選擇到較隱世的小鎮、郊區、海灘等地享受悠閒風光。另外，不少觀光設施或日常生活設施，如博物館、主題公園、超市、餐廳等地，都有可能會因疫情縮短營業時間，甚至暫時休業至另行通知。因此，計劃行程前應先搜尋其最近的營業時間，甚或直接詢問店家亦可。計劃行程後，好好關注官網，掌握第一手消息。

2. 選擇搭乘非公共交通工具

如果當日一定要乘搭公共交通工具，建議將行程排在平日的離峰時段，避免假日的高峰時段。雖然不少國家都強制勒令乘搭公共交通的乘客佩戴口罩，但和陌生人同處在密閉空間必定要加倍小心。

可以的話，盡量避免乘搭巴士、地鐵、火車等人多密集的交通工具，改以步行、踩單車、自駕遊等方式觀光，體驗旅遊樂趣的同時，也保護自己與他人的安全。到達目的地機場後，也可選擇機場專車接送前往下塌酒店。另外，也可考慮預訂包車，整天只搭乘一種交通工具，減低感染風險。

踩單車、自駕遊的話，租車處雖然會清潔車輛，但如果擔心也可以用酒精或消毒液擦拭私家車方向盤、收音機按鈕等觸控面板；或擦拭單車的手把、按鈴等較多身體接觸的地方，並戴上手套。

無論是自駕遊，還是搭乘公共交通工具，都必須佩戴口罩，甚至戴上手套和眼罩。如果你或同行者出現感染症狀，應避免出遊，及盡早向醫生求診。

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三、旅行期間的防疫準備

1. 採取足夠防疫措施

外遊期間多注意個人衛生、勤洗手。搭乘飛機時，盡量不要使用枕頭和毛毯，如果真的要用，應以酒精或消毒噴霧進行消毒。怕冷的話，帶備一件連帽外套，不佔空間又可以擋住頭部與椅子的接觸。

另外，抵達酒店後，或回到家中後，也應好好消毒行李箱，尤其是輪子。飲食方面，最好以熟食和熱食為主，避免接觸野生動物、禽鳥類等動物，提升免疫力。

2. 自我健康管理及主動申報

返港入境時，要主動通報健康狀況，若出現發燒、頭痛、咳嗽、肌肉痠痛或極度倦怠、腹瀉嘔吐等不適症狀，應主動向空中服務員或檢疫人員通報。由於新冠肺炎潛伏期為14天，即使返港當天沒有出現不適，但仍需謹慎並注意身體狀況，量體溫、記錄體溫及活動史。返港後14天如有不適，就應儘快求醫，並主動告知醫護人員有關離境記錄。

【本文獲「KKday」授權轉載。】