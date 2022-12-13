安心出行取消黃碼！香港特首李家超宣布，12月14日起，市民將不需再使用安心出行，同時取消黃碼系統，意味旅行回港可直入餐廳等處所。另一方面，特首表示部份處所仍會保留「疫苗通行證」，即看詳情。

安心出行取消黃碼！旅遊回港可入餐廳 部分處所保留疫苗通行證

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（HK01 攝）

香港行政長官李家超今日（13日）於行政會議前會見記者，宣布由明日（14日）起安心出行取消黃碼，全港市民無需再掃「安心出行」手機應用程式，以出入各大處所。這意味著大家日後出入餐廳、主題樂園、商場等地，將不需再使用安心出行，節省於大門排隊等候的時間了！

（圖片來源：Unsplash/jay-wennington）

同時特首亦表示，香港健康碼中的「黃碼」系統將會取消，只會沿用「紅碼」（代表確診者）及「藍碼」（代表非確診者）系統，大家日後旅行回港，安心出行取消黃碼，即不再受黃碼限制，可以正常出入餐廳用餐及進入列表處所了。

（圖片來源：政府新聞公報）

不過特首指，疫苗通行證的系統仍會在部分指定處所保留，如餐廳等，詳情將會在稍後時間由醫務衞生局局長盧寵茂，召開記者會作交代。