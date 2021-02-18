撰文： 程朗天 梁采欣 最後更新日期： 2021-02-18 18:04

2月18日年初七晚市堂食終於回歸，但代價是食客必須使用「安心出行App」，或者手填表格留下資料。有連登討論區網民就投訴譚仔三哥米線，有分店職員不容許食客填表，理由是沒有足夠人手登記，強制食客使用「安心出行App」。而譚仔三哥其後透過facebook專頁表示「唔好意思」，形容是誤會，並表示食客可以Google表格作為登記方法。

被食客於網上投訴後，譚仔三哥迅速回應，又表示可以用Google form作為登記方式。（譚仔三哥米線facebook專頁截圖）

「可唔可以解釋下點解譚仔姐姐唔俾人填資料，話唔夠人手去做，然後要逼食客scan QR code？」除了連登討論外，譚仔三哥facebook專頁亦都有不少人留言質疑該店做法。譚仔三哥發言人回覆《香港01》時形容事件是誤會，因首日實施措施職員未熟習流程，分店亦未能準備大量表格，「希望大家見諒」。

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面對食客投訴及質疑，譚仔三哥重申有三種方法讓食客選擇，包括使用「安心出行App」、手填資料及透過Google表格登記。記者實測Google表格登記過程簡單，只需填寫名字及聯絡電話，然後選擇日期、時間及分店，最後提交。

譚仔三哥Google form登記過程簡單。（網上圖片）

至於另一間譚仔雲南米線回覆《香港01》表示，客人可以選擇掃描安心出行或用書寫形式登記個人相關資料。換言之，譚仔暫時並未提供Google表格讓食客登記資料。

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