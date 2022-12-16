【Expedia熱搜名單】臨近歲晚，多個搜尋引擎與企網上平台開始陸續公佈年度或季度數據。繼Google上週公佈「香港熱搜景點2022」排行榜，旅遊平台Expedia亦於近日公佈了「2022冬季港人搜尋量最多的旅遊目的地」名單，羅列今個冬天最多香港人想到訪的城市。除多個日本大城市及亞洲傳統旅遊城市外，亦有一個歐洲城市上榜！

港人熱搜旅遊城市名單Top 10出爐！日本佔4位 香港亦打入首5位內

Expedia的「2022冬季港人搜尋量最多的旅遊目的地」名單，由研究機構 One Poll 於 2022 年 11 月 28 日至 12 月 7 日期間進行調查並得出數據後發佈。是次調查訪問了1000名 25 至 55 歲且每兩至三年至少旅行一次的香港民眾，接近74%的香港旅客早已為今個冬季建立了旅遊願望清單，而大部份受訪者出遊之最大原因都是希望徹底放鬆身心。



就讓我們以倒敘的方式看看Expedia發現了香港人今個冬天對哪10個旅遊城市最感興趣！

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2022冬季港人搜尋量最多的旅遊目的地

2022冬季港人搜尋量最多的旅遊目的地【第10位】芭堤雅



10強名單之中，泰國的芭堤雅成功晉身榜末！香港冬季寒冷，而芭堤雅常年氣候溫和且度假村、水上活動設備完備，一直吸引不少香港人冬日期間臨城避寒。

2022冬季港人搜尋量最多的旅遊目的地【第9位】倫敦



名單的第9位，是歐洲唯一上榜城市，亦是全名單中唯一的非亞洲城市，阻止了亞洲駕馭整個排名！這個城市，是近年較多港人選擇移居的英國城市——倫敦。倫敦於冬季期間會下雪兼有多個聖誕活動，冬日氣氛隆厚，吸引不少人於寒冬期間照常到訪，而香港不少人亦因聖誕假期較長，會選擇在冬季前往當地探訪已移民的親朋戚友、樂聚天倫。

2022冬季港人搜尋量最多的旅遊目的地【第8位】新加坡



第8位，由昔日與香港同屬「亞洲四小龍」的新加坡所佔據。新加坡是首批亞洲最先放寬防疫限制的發達國家之一，旅遊業早已復甦，今天已經有能力同時接待大量旅客。

2022冬季港人搜尋量最多的旅遊目的地【第7．第6．第5位】札幌、京都與首爾



而名列第7至第5位的，皆為東北亞城市，分別札幌、京都與首爾。日本一直是數十年來最深受香港人歡迎的國家，有日本城市上榜實屬意料中事。這兩個日本城市皆會於嚴冬下雪，吸引部份人特意前往京都賞雪或於札幌滑雪。而香港近年深受「韓潮」影響，不少「心都韓」的香港人會趁假期前往首爾「朝拜」偶像，各大演唱會、簽名會的陣容亦增加了香港人訪韓的意慾。

2022冬季港人搜尋量最多的旅遊目的地【第4位】香港



除了各大海外旅遊城市，有不少人決定留港度假，使香港成為熱搜名單的第4位。或許因為環球新型肺炎疫情仍然未完結，部份人決定依舊於香港歡渡假期。

2022冬季港人搜尋量最多的旅遊目的地【第3位】曼谷



排第3的，是香港人較低成本旅遊城市的選擇——曼谷。泰銖對港元一向疲弱，加上泰國物價不高。不少香港人喜歡到商場與市集林立的曼谷購物，提高了香港對當地的熱搜程度！

2022冬季港人搜尋量最多的旅遊目的地【第2．第1位】大阪、東京



最後兩個上榜城市，如不少人所料——非日本城市莫屬！排第2及榜首的分別為大阪及東京！其實不論四季，這兩個城市一直都是疫情前最多香港人到訪的日本旅遊目的地，而在冬天，兩地各處皆有應節燈飾以及多個聖誕與新年的節慶活動，使人渡過一個既溫暖，又精彩的假期！

目前日本仍保留著部份防疫措施，計劃在假期到訪日本的朋友，宜先細閱入境日本的注意事宜以免行程受挫！大家亦可以在安排行程時，瀏覽Expedia較早前發佈訂機票的攻略以減少旅費開支！