新宿酒店11間推介｜1分鐘到地鐵站／露天溫泉大浴場／人均$207起

新宿酒店是不少朋友首選的住宿地點，因為新宿酒店去不同城市以至近郊景點都很方便，新宿御苑更是熱門賞櫻勝地！新宿酒店附近亦有不少購物好去處、美食、便利店、藥妝店等，不過因為新宿酒店有這樣的優勢，價錢會較東京地區略高。記者今次推介價錢實惠或裝潢別致的新宿酒店。如果想選擇東京新酒店，也可以順道看看這篇東京新酒店10大推介以及最新的酒店優惠碼，好食玩飛的讀者亦不要錯過01讀者專享Trip.com無門檻酒店promo code。（價錢以搜尋當日為準）

新宿御苑是熱門賞櫻勝地之一，每年吸引不少遊客到訪。（Instagram@atelier.de.elenac）

推介11大新宿酒店！超近車站、高CP值、超靚住宿

新宿酒店推介【1】新宿苑溫泉日式旅館（ONSEN RYOKAN YUEN SHINJUKU）

新宿苑溫泉日式旅館（ONSEN RYOKAN YUEN SHINJUKU）是和式雅致的溫泉酒店，靜謐氛圍、裝修簡約又有品味，房間空間大，且乾濕分離。由車站到新宿苑溫泉日式旅館也不過8分鐘，交通便利。旅館提供室內大浴場溫泉及露天溫泉，是由箱根蘆之湖溫泉小田急山之酒店運來的溫泉，對肌膚有良好效果，浸完溫泉更有免費雪條可以享用，如此享受人均亦只需HKD$387.5起！

新宿苑溫泉日式旅館（ONSEN RYOKAN YUEN SHINJUKU）

房價：人均HKD$387.5起

地址：東京都新宿區西新宿3-2-9

交通：東京地鐵新宿三丁目站C7出口步行8分鐘

新宿苑溫泉日式旅館訂房優惠👉Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

新宿酒店推介【2】新宿華盛頓酒店本館（Shinjuku Washington Hotel - Main Building）

新宿華盛頓酒店本館（Shinjuku Washington Hotel - Main Building）除了裝潢舒服簡約、價錢實惠及交通方便外，羽田機場及成田機場都有木更津巴士直達酒店，不管是下機去酒店，抑或由酒店去機場都很方便。酒店1樓及B1更設有FamilyMart、Lawson、Mini Stop便利店，以及超多不同的餐廳，買零食或宵夜，甚至剛到酒店不想外出，都不用走出酒店就可以享用美食，超適合懶人！

新宿華盛頓酒店本館（Shinjuku Washington Hotel - Main Building）

房價：人均HKD$291.5起

地址：東京都新宿區新宿5丁目-3-18

交通：JR新宿站南口步行8分鐘，都廳前站步行5分鐘

新宿華盛頓酒店本館訂房優惠👉Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

新宿酒店推介【3】格拉斯麗新宿酒店（Hotel Gracery Shinjuku）

格拉斯麗新宿酒店（Hotel Gracery Shinjuku）位於JR新宿站附近，交通方便，而且附近都有不少藥妝店、便利店及不同的餐廳！房間裝修簡約舒適，浴缸打開熱水便會在螢幕上顯示還有多久就會放滿熱水，方便又有科技感！此外，酒店更設有洗衣機、乾衣機，如果是比較長的旅程，洗衣服也非常方便！

格拉斯麗新宿酒店（Hotel Gracery Shinjuku）

房價：人均HKD$416起

地址：東京都新宿區歌舞伎町1-19-1

交通：JR新宿站東口步行5分鐘

格拉斯麗新宿酒店訂房優惠👉Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

新宿酒店推介【4】普樂美雅飯店-CABIN-新宿（Premier Hotel -CABIN - Shinjuku）

普樂美雅飯店-CABIN-新宿（Premier Hotel -CABIN - Shinjuku）正正位於歌舞伎町中，跟JR新宿站只有10分鐘內的步程，而且位於鬧市中，不怕找不到美食和便利店。房間有日式或西式風格可供選擇，日式為榻榻米房，西式則為簡約客房。酒店設有附設高爾夫球場、按摩服務、精緻早餐，價錢亦相當實惠，人均大約只需HKD$271.5起！

普樂美雅飯店-CABIN-新宿（Premier Hotel -CABIN - Shinjuku）

房價：人均HKD$271.5起

地址：東京都新宿區歌舞伎町2-40-3

交通：JR新宿站東口步行8分鐘

普樂美雅飯店-CABIN-新宿訂房優惠👉Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

新宿酒店推介【5】新宿東區東急STAY酒店（TOKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE）

新宿東區東急STAY酒店（TOKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE）位於旺中帶靜的地區，雖然在歌舞伎町旁邊，酒店房間採取簡約設計，且設備齊全，均設有設有洗衣機和微波爐，部分更提供廚具可供煮食！想購買食材的話，周圍也有快餐店、小型超市、Donki等，如果不想吃微波食品的話，酒店亦有提供膳食，非常方便！人均更只需HKD$449.5起！

新宿東區東急STAY酒店（TOKYU STAY SHINJUKU EASTSIDE）

房價：人均HKD$449.5起

地址：東京都新宿区歌舞伎町2-3-24

交通：東京地鐵東新宿站A1出口步行3分鐘，新宿三丁目站步行5分鐘

新宿東區東急STAY酒店訂房優惠👉Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

新宿酒店推介【6】諾特東京新宿（THE KNOT TOKYO Shinjuku）

諾特東京新宿（THE KNOT TOKYO Shinjuku）位於新宿旺中帶靜的地帶，客房時尚感十足之餘亦被綠色植物圍繞著，讓人身心平和、倍感溫馨，客房空間尚算寬敞，而且設有浴缸可以浸浴放鬆。酒店內附設餐廳、麵包店、酒吧等服務及設施，一應俱全，對於想遠離煩囂又要求便利的旅客就適合不過了！此外，酒店亦有供應優質早餐，即使想「耍廢」不出門，酒店的設備都能夠「養活你」！

諾特東京新宿（THE KNOT TOKYO Shinjuku）

房價：人均HKD$329起

地址：東京都新宿区西新宿4-31-1

交通：東京地鐵都廳前站A5出口步行約4分鐘，JR新宿站步行14分鐘

諾特東京新宿訂房優惠👉Agoda｜Trip.com｜Klook｜Booking.com

新宿酒店推介【7】東京京王廣場酒店（Keio Plaza Hotel Tokyo）

東京京王廣場酒店（Keio Plaza Hotel Tokyo）是區內歷史悠久的著名五星級酒店，曾連續5年獲得米芝蓮旅遊指南推介！距離JR新宿站只有5分鐘路程，如乘搭東京都營大江戶線於「都廳前站」下車，1分鐘就可以直達酒店，附近亦有多間餐廳及便利店，非常方便！酒店客房設計奢華，空間寬敞之餘亦有大型觀景窗飽覽東京市區及富士山！酒店更提供直達東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋免費接駁巴士服務，絕對是迪士尼迷的絕佳選擇！

東京京王廣場酒店（Keio Plaza Hotel Tokyo）

房價：人均HKD$958起

地址：東京都新宿區西新宿2-2-1

交通：JR新宿站西口步行5分鐘

東京京王廣場酒店訂房優惠👉Agoda｜Trip.com｜Booking.com

新宿酒店推介【8】西新宿大和ROYNET酒店（Daiwa Roynet Hotel Nishishinjuku PREMIER）

西新宿大和ROYNET酒店（Daiwa Roynet Hotel Nishishinjuku PREMIER）在2019年才開幕，以現代日式美學為設計概念，客房及浴室設計簡約，落地玻璃窗更可以瞭望富士山！酒店內設有餐廳、停車場、按摩等設施及服務，更會為旅客提供蒸氣眼罩，服務非常周到！雖然酒店附近大多為商務大廈，但勝在旺中帶靜，而且樓下便有7-11及Family Mart，由酒店步行前往車站亦只需約5至6分鐘，衣食住行都非常方便！

西新宿大和ROYNET酒店（Daiwa Roynet Hotel Nishishinjuku PREMIER）

房價：人均HKD$528起

地址：東京都新宿區西新宿6-12-39

交通：東京地鐵丸之內線西新宿站步行約5分鐘、都營大江戶線都廳前站步行約6分鐘

西新宿大和ROYNET酒店訂房優惠👉Agoda｜Trip.com｜Booking.com

新宿酒店推介【9】新宿燦路都廣場大酒店（Hotel Sunroute Plaza Shinjuku）

新宿燦路都廣場大酒店（Hotel Sunroute Plaza Shinjuku）離JR新宿站只有3分鐘步程，如果想去東京市區乘搭地鐵，新宿燦路都廣場大酒店跟東京地鐵新宿站僅1分鐘步程，交通非常方便！酒店房間採用深色設計，讓人有休息的感覺，客房設備亦非常充足，均設有NETFLIX、hulu、U-NEXT、Youtube、prime video、AbemaTV等，就算留在酒店也不怕悶！

新宿燦路都廣場大酒店（Hotel Sunroute Plaza Shinjuku）

房價：人均HKD$532.5起

地址：東京都渋谷區代々木2-3-1

交通：JR新宿站南口步行3分鐘，東京地鐵新宿站A1出口步行1分鐘

新宿燦路都廣場大酒店訂房優惠👉Agoda｜Klook｜Trip.com｜Booking.com

新宿酒店推介【10】新宿九小時女性旅館（Nine Hours Woman Shinjuku）

新宿九小時女性旅館（Nine Hours Woman Shinjuku）主打精品膠囊住宿服務，在2022年4月才開設，更是首間可以住客提供睡眠分析服務的膠囊酒店！酒店除了提供24小時入住服務，距離新宿三丁目站約2分鐘路程，步行往澀谷僅約15分鐘路程，交通同樣非常方便！酒店有免費早餐供應，但如果想外出用餐體驗道地日本文化，附近亦有多間便利店及餐廳可供選擇！

新宿九小時女性旅館（Nine Hours Woman Shinjuku）

價錢：人均HKD$207起

地址：東京都新宿區新宿2-13-7

交通：地鐵新宿三丁目站步行2分鐘、新宿御苑前站步行3分鐘

新宿九小時女性旅館訂房優惠👉Agoda｜Klook｜Trip.com｜Booking.com

新宿酒店推介【11】APA度假酒店 - 西新宿五丁目站大廈（APA Hotel & Resort Nishishinjuku-Gochome-Eki Tower）

APA度假酒店 - 西新宿五丁目站大廈（APA Hotel & Resort Nishishinjuku-Gochome-Eki Tower）位於地鐵大江戶線的西新宿五丁目站旁邊，附近就是新宿百貨區，去血拼也超方便！酒店客房設計簡約俐落，雖然空間不算大，但設備亦相當齊全，而且還有溫泉大浴場、游泳池等可供免費使用的設施，春夏來到可以游泳，秋冬來到又可以浸溫泉，超正！

APA度假酒店 - 西新宿五丁目站大廈（APA Hotel & Resort Nishishinjuku-Gochome-Eki Tower）

價錢：人均HKD$269.5起

地址：東京都渋谷區本町3丁目14-1

交通：東京地鐵大江戶線西新宿五丁目站步行1分鐘

APA度假酒店 - 西新宿五丁目站大廈訂房優惠👉Agoda｜Klook｜Booking.com