大阪酒店12間推介2023｜1分鐘到地鐵／免費溫泉／人均$180起

大阪酒店推介2023｜大阪酒店有不少特色酒店！今天記者就幫大家整理了12間大阪酒店，種類超多包括溫泉酒店、家庭公寓酒店、傳統日式酒店等。如果想了解心齋橋酒店，可以順道看看《心齋橋酒店11大推介｜1分鐘到車站！房間夠大+露天溫泉高CP值》（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

到大阪旅遊指定動作去道頓堀打卡。（sacredroses@ig）

大阪酒店推介【1】大阪本町旅遊旅館（Travelodge Honachi Osaka）

第1間大阪酒店新開推介是大阪本町旅遊旅館，於2022年9月底剛剛開業，位於大阪站附近，可不行前往心齋橋和難波。酒店附近亦有多間街頭小食、購物街等。酒店室內裝修為簡約風，大堂以以原木風格為主。酒店設6種房型，淺木色配上白色內牆，望上去相當舒適。於Trip.com網站獲得4.4/5的評分，有網民表示酒店的環境和位置都十分理想，惟房間隔音差，會不時聽到走廊有人經過，訂房前要留意。

大阪本町旅遊旅館

價錢：人均HKD$140.5

地址： 541-0052 大阪府, 大阪, 3-2-6 Azuchimachi Chuo-ku, 日本

交通：大阪本町地鐵站1號出口步行3分鐘

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大阪酒店推介【2】維拉噴泉酒店 格蘭大阪梅田（Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）

維拉噴泉酒店 格蘭大阪梅田（Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）於2022年8月剛剛開業，位於大阪市北區，前往7條不同地鐵線，都是步行2-8分鐘不等。維拉噴泉酒店 格蘭大阪梅田室內以深木設計為主，配上灰色內牆，給人感覺十分典雅，酒店設有12款房型，合共175間客房。另外，酒店提供多種休閒娛樂設備，包括了公共室內浴池，桑拿及熱沙浴等。

維拉噴泉酒店 格蘭大阪梅田

價錢：人均HKD$241.5起

地址：〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-15-9

交通：大阪梅田站7-75出口步行2分鐘

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大阪酒店推介【3】MIMARU大阪 難波STATION（MIMARU Osaka Namba Station）

MIMARU大阪 難波STATION於2022年6月開業，位於大阪難波站附近，距離難波站只有10分鐘內步程，而距離日本橋站僅有500米，出行相當方便。而室內設計方面，整體設計傾向日式和風主題，例如榻榻米以及趟門等位。酒店主打家庭公寓房，幾乎所有客房都設有飯廳、廚房以及睡房，某些客房甚至有私人花園，活動空間相當足夠。

MIMARU大阪 難波STATION

價錢：人均HKD$855.5起

地址：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋3-６-24

交通：大阪地鐵日本橋站出口步行7分鐘

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大阪酒店推介【4】Welina酒店心齋橋和NAGOMI（Welina Hotel Shinsaibashi NAGOMI）

Welina酒店心齋橋和NAGOMI於2022年4月開業，位於日本橋站附近，不行大約6分鐘可到達日本橋駅程。酒店非常具有日式竹林風格，大堂周圍都不難見到以「竹」為主題的設計，例如以竹林排成一排的屏風，讓人有深處「嵐山竹林小徑」的錯覺。客房種類較少，只有2種。

Welina酒店心齋橋和NAGOMI

價錢：人均HKD$185起

地址：〒542-0082 大阪市中央区島之内2-10-24

交通：於大阪地鐵日本橋站出口步行6分鐘

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大阪酒店推介【5】大阪OMO7酒店 by星野集團（OMO7 Osaka by Hoshino Resort）

大阪OMO7酒店 by星野集團位於JR新今宮站，於2022年4月正式開業，是大阪市佔地面積最大的酒店之一，有13,907 平方公尺。OMO7大阪 by 星野リゾート為 OMO 品牌旗下的第三家飯店設施，室內設計比較現代化，酒店大堂公共空間有超大落地玻璃，房間內可飽覽大阪市景色。酒店公共空間包括有店舖、自助餐廳、花園、溫泉浴樓等，另外提供來往大阪環球影城免費接駁巴士。酒店共有14層，合共提供436間客房，而房型分為7種。

大阪OMO7酒店 by星野集團

價錢：人均HKD$635.5起

地址：〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西3丁目16番30号

交通：於JR鐵路新今宮站步行2分鐘

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大阪酒店推介【6】難波心齋橋東APA酒店（APA Hotel Namba Shinsaibashi Higashi）

難波心齋橋東APA酒店於2022年4月開業，位於大阪的中央區，可步行2分鐘到達長堀橋駅。該酒店是APA集團旗下的新開酒店，酒店遍佈12個日本城市，算是較有人氣的酒店之一！酒店共提供6種房型，價錢相當實惠由港幣約$320起。於Agoda網站中獲得8.4/10的評分，其中有不少網民都欣賞酒店的地理位置理想，而且房間清潔、舒適，普遍性價比高。

難波心齋橋東APA酒店

價錢：約$218.5起

地址：〒556-0012 大阪府大阪市浪速区敷津東3-11-8

交通：於大阪地鐘長堀橋站出口步行2分鐘

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大阪酒店推介【7】京阪天滿橋站前酒店（Hotel Keihan Tenmabashi Ekimae）

京阪天滿橋站前酒店於2022年4月開業，位於大阪中央區，距離京阪電車「天満橋駅」和地鐵「天滿橋駅」均約1分鐘路程，可步行到達大阪城公園，相當方便！酒店一共提供4種房型。於Trip.com中獲得4.6/5的評分，網民大都欣賞酒店的位置，1分鐘即可到達地鐵站，另外酒店職員的協助亦十分細心，出發到機場時酒店職員會主動詢問要不要召喚的士。

京阪天滿橋站前酒店

價錢：人均HKD$251起

地址： 〒540-0032 大阪府大阪市中央区天満橋京町2−13

交通：於大阪地鐵天橋滿站步行1分鐘

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大阪酒店推介【8】大阪樂本酒店（Hotel The Leben Osaka）

大阪樂本酒店於2022年3月開業，位於大阪市中央區，距離心齋橋駅約8分鐘路程，整個酒店外觀為石墨色，而室內則是以實木紋理設計，相當舒適。酒店一共提供4種房型。有網民表示，客房的空間感大，而且距離心齋橋十分接近，適合到該處購買的人士入住，惟酒店的停車費貴，建議自駕遊的遊客先了解費用後再作決定。

大阪樂本酒店

價錢：人均HKD$575起

地址：大阪市中央区南船場2丁目2番15号

交通：於大阪地鐵心齋橋站2-B出口步行3分鐘

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大阪酒店推介【9】Vessel Inn難波酒店（Vessel Inn Namba）

Vessel Inn難波酒店於2021年3月開業，是一間位於大阪市中央區的精品酒店，距離難波站約2分鐘路程。酒店設計以工業風為主，黑色線條加上實木色傢俬，設計相對現代化。酒店一共提供5種房型，每間房間配備有抽濕機和空氣淨化機。雖然酒店設施不算太多，但勝在選址方便，而且房價實惠！酒店附近就已經是難波的食街，酒吧、餐廳、居酒屋應有盡有，而且酒店的隔音理想，不會被對面的喧鬧聲打擾到。

Vessel Inn難波酒店

價錢：人均HKD$363起

地址： 〒542-0071 大阪市中央区道頓堀二丁目2番18号

交通：於大阪地鐵難波站25出口步行2分鐘

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大阪酒店推介【10】超級酒店普米爾難波・心齋橋（Super Hotel Premier Namba Shinsaibashi Natural Hot Spring）

超級酒店普米爾難波・心齋橋於2022年3月開業，位於大阪南的中心，距離難波站步行6分鐘路程。酒店提供大浴場以及溫泉，讓喜歡溫泉的住客盡情享受天然溫泉！酒店室內設計以淺木簡約風為主，一共提供8種房型。於Booking.com獲得8.7/10的評分，很多網民都認為酒店靠近難波近鐵站是一大賣點，另外雖然房間細細，但勝在所有設備都齊全，而且職員的服務態度有善，都令人印象難忘。

超級酒店普米爾難波・心齋橋

價錢：人均HKD$323起

地址： 大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目16-8

交通：於大阪地鐵難波站26-D出口步行4分鐘

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大阪酒店推介【11】大阪新今宮岐山標準酒店（Chisun Standard Osaka Shin-Imamiya）

大阪新今宮岐山標準酒店於2022年1月開業，共提供186間客房。酒店位於大阪難波市中心位置，只需不到1分鐘即可到達新今宮駅前，步行6分鐘可到達動物園前駅，出行相當方便。於Trip.com獲得4.4/5的評分，網民都大讚酒店乾淨舒適，而且前往各個景點都十分方面，就算要坐鐵路到關西機場，都只需要42分，全程快捷方便。

大阪新今宮岐山標準酒店

價格：人均HKD$180.5起

地址：1-2-23, 西成區, 大阪, 大阪府, 557-0016, 日本

交通：於大阪地鐵新今宮站步行1分鐘

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大阪酒店推介【12】天然溫泉禦宿野乃大阪澱屋橋旅館（Oyado Nono Osaka Yodoyabashi）

御宿 野乃 大阪淀屋橋（Oyado Nono Osaka Yodoyabashi） 於2022年1月開業，位於大阪市中央區，距離北濱站和淀屋橋站分別是200米和400米，出行都算方便！酒店以傳統日式設計為主，提供室內浴、鍋浴、水浴、層疊熱水、高溫桑拿等溫泉設施，每間客房都有日式榻榻米以及趟門設計，非常適合喜歡傳統日本文化的住客！酒店一共提供種5房型。

御宿 野乃 大阪淀屋橋

價錢：人均HKD$352.5起

地址： 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2丁目5番19号

交通：於大阪地鐵北浜站20號出口步行1分鐘

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