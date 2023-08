淺草酒店10間推介｜人均$242起／2分鐘到地鐵站／4分鐘到淺草寺

淺草酒店推介2023!位於日本東京都台東區的淺草,充滿濃厚的日本下町文化,是東京著名觀光熱點,淺草寺的「雷門」、仲見世商店街等均是淺草的地標,加上各條地鐵線都有淺草站,旅客住在淺草區出行也十分方便。《好食玩飛》記者這次整合了10間淺草酒店,每間酒店各有特色,最平人均只需$242!如果利用優惠碼訂房,更可以節旅費!👉Agoda優惠碼2023 或Trip.com優惠碼2023

淺草寺是東京地標,吸引大批日本人及旅客前往遊覽和拍照。(miku_ysg@ig)

淺草酒店推介【1】THE GATE 酒店雷門 by HULIC(The Gate Hotel Asakusa Kaminarimon by Hulic)

THE GATE 酒店雷門 by HULIC(The Gate Hotel Asakusa Kaminarimon by Hulic)位於淺草的絕佳位置,酒店附近更有超市、拉麵店、咖啡店等,走過對面馬路即到雷門,步行2分鐘可到達淺草站!居於酒店的高層,更可以清楚看到晴空塔全景,不論日夜景色都令人著迷。酒店亦設有酒吧及免費早餐,讓大家在品嚐美酒佳餚的同時可飽覽醉人景色。

THE GATE 酒店雷門 by HULIC(The Gate Hotel Asakusa Kaminarimon by Hulic)

房價:人均$241.5起

地址:東京都台東區雷門2-16-11

交通:東京淺草站步行5分鐘

THE GATE 酒店雷門 by HULIC訂房優惠👉 Agoda|Trip.com|Booking.com

淺草酒店推介【2】淺草雷門竹之宿旅館(Asakusa Kaminarimon Takenoyado)

「淺草雷門竹之宿旅館」又稱「淺草雷門竹乃宿」,採用日式設計,酒店房間以淺木色和白色為主調,融合現代和傳統日本特色。從酒店出發,步行2分鐘便可到達有和服出租的《Shim Asakusa Tokyo》,在從店家到淺草寺亦只需4分鐘,非常方便!晚飯時間不想走遠,亦可在1970年創業老字號烤肉店「平城苑」,品嘗正宗的A5級和牛和神戶牛燒肉,從酒店步行僅2分鐘!

淺草雷門竹之宿旅館(Asakusa Kaminarimon Takenoyado)

房價:人均HKD$261起

地址:1 chome-11-2 Kaminarimon, Taito City, Tokyo

交通:地鐵田原町站260米、淺草站390米,5分鐘內步行可到

淺草雷門竹之宿旅館訂房優惠👉 Agoda|Trip.com|Booking.com

淺草酒店推介【3】格拉斯麗淺草酒店(Hotel Gracery Asakusa)

格拉斯麗淺草酒店(Hotel Gracery Asakusa)的房間面積雖然不算很大,但勝在有富日本特色設計的浴室和浴缸,非常推薦喜歡浸浴的人!酒店的地理位置同樣無可挑剔,只要步行4分鐘便可以到達仲見世商店街購物買手信!如果你喜歡名牌、時尚或藝術,那絕對不能不去酒店附近的ACE世界手袋博物館參觀,欣賞500多件來自世界各地的稀有收藏品。

格拉斯麗淺草酒店(Hotel Gracery Asakusa)

房價:人均HKD$364起

地址:東京都台東區雷門2-10-2

交通:都營淺草線淺草站A4出口步行2分鐘、東京Metro地鐵銀座線淺草站2號出口步行5分鐘

格拉斯麗淺草酒店訂房優惠👉 Agoda|Trip.com|Booking.com

淺草酒店推介【4】淺草旅籠酒店(Asakusa Hotel Hatago)

淺草旅籠酒店(Asakusa Hotel Hatago)房間仿照日式和室設計,地板採用榻榻米席鋪設,令人倍感溫馨。酒店亦提供免費早餐,有日式或西式輕食可供選擇,簡單的日式早餐搭配漂亮的晴空塔和隅田川的美景,開啟美好的一天!酒店除了鄰近隅田川、雷門、淺草神社外,從酒店步行僅4分鐘便有超人氣鰻魚飯老店、特色拉麵等日本美食,亦有AEON或全家等超商。

淺草旅籠酒店(Asakusa Hotel Hatago)

房價:人均HKD$279起

地址:東京都台東區駒形2-6-8

交通:都營地下鐵淺草站步行約2分鐘

淺草旅籠酒店訂房優惠👉 Agoda|Trip.com|Booking.com

淺草酒店推介【5】OMO3淺草by星野集團(OMO3 Asakusa by Hoshino Resorts)

OMO3 淺草 by 星野集團(OMO3 Tokyo Akasaka by Hoshino Resorts)在2023年7月才剛開幕,是淺草最新落成的酒店,距離東京地鐵銀座線淺草站只有約4分鐘步程,鄰近淺草寺、仲見世通等景點,地理位置非常方便!酒店的設計風格亦非常特別,融合現代與傳統,呈現出濃厚的日本下町文化和現代的繁榮,讓你可以感受最道地的日式風情。

OMO3淺草by星野集團(OMO3 Asakusa by Hoshino Resorts)

房價:人均$433起

地址:東京都台東區花川戶1-15-5

交通:東京Metro地鐵淺草站車程約5分

OMO3淺草by星野集團訂房優惠👉 Agoda|Booking.com

淺草酒店推介【6】東京淺草Prostyle日式旅館(Prostyle Ryokan Tokyo Asakusa)

東京淺草Prostyle日式旅館(Prostyle Ryokan Tokyo Asakusa)的設計走日式和風格調,地板鋪上榻榻米、牆身使用木條屏風、浴室亦走日式風情,採用深色木紋設計。酒店亦提供按摩及桑拿服務,讓人倍感舒適。酒店附近更有1980年開業、主打豆沙包的人氣老字號麵包店ANDESU MATOBA,從酒店步行6分鐘亦可抵達日本現存最古老的地下商店街—淺草地下街,讓你體驗彷如時光倒流的感覺。

東京淺草Prostyle日式旅館(Prostyle Ryokan Tokyo Asakusa)

房價:人均$527.5起

地址:2 Chome-12-11, Hanakawado, Taito City, Tokyo

交通:東京地鐵銀座線淺草站5號出口步行6分鐘

東京淺草Prostyle日式旅館訂房優惠👉 Agoda|Trip.com|Booking.com

淺草酒店推介【7】淺草楓(Asakusa Kaede)

淺草楓(Asakusa Kaede)位於東京中心,同樣主打日系風格,以傳統日系圖案及紋樣作為房間的點綴,酒店亦設有咖啡店、餐廳及酒吧。鄰近酒店約3分鐘步程,便可以遠離熱鬧的淺草,到傳法院庭園感受一絲寧靜,欣賞日式建築和山水庭園。從傳法院庭園再步行1分鐘,便可以回到繁囂的Hoppy大街,窺探日本的居酒屋文化!

淺草楓(Asakusa Kaede)

地址:1-31-5 Asakusa, Taito-ku, Tokyo

價格:人均$562.5起

淺草楓訂房優惠👉 Agoda|Trip.com|Booking.com

淺草酒店推介【8】淺草豪景酒店-旅館分館(Asakusa View Hotel Annex Rokku)

淺草豪景酒店-旅館分館(Asakusa View Hotel Annex Rokku)走摩登風格,房間有落地大玻璃窗,讓你可以「無死角」俯瞰日本街道景色。酒店雖然距離地鐵站較遠,但附近已經有Donki、Uniqlo、藥妝店、多間食店及超市,購物亦非常方便。酒店距離淺草寺、淺草花屋敷同樣僅2分鐘步程。若想體驗日本傳統文化,附近亦有木版館,可以動手做日本傳統浮世繪。

淺草豪景酒店-旅館分館(Asakusa View Hotel Annex Rokku)

房價:人均$641起

地址:東京台東區淺草2-9-10

交通:東京地鐵銀座線田原町站步行7分鐘、筑波快線淺草站步行2分鐘

淺草豪景酒店-旅館分館訂房優惠👉 Agoda|Trip.com|Booking.com

淺草酒店推介【9】悅樂東京淺草酒店(Far East Village Hotel Tokyo, Asakusa)

悅樂東京淺草酒店(Far East Village Hotel Tokyo, Asakusa)在2023年4月才開幕,酒店採用簡約設計,塔景客房則擁有眺望東京晴空塔與淺草寺的優美景觀。淺草橫町、ROX、合羽橋道具街均在步行輕易可達範圍內。如果想體驗不一樣的日本風情,距離酒店僅6分鐘步程有一間忍者咖啡館,透過享用忍者主題午餐,以及一節忍者訓練過程,教你如何成為忍者!

悅樂東京淺草酒店(Far East Village Hotel Tokyo, Asakusa)

房價:人均$299起

地址:1-11-6 Asakusa, Taito-ku

交通:地鐵田原町站步行約5分鐘、淺草站步行約8分鐘

悅樂東京淺草酒店訂房優惠👉 Agoda|Trip.com|Booking.com

淺草酒店推介【10】HOTEL TOMOS ASAKUSA

HOTEL TOMOS ASAKUSA位於言問橋附近,酒店房間以深灰色作為主調,並搭配深色木紋,營造出平靜的休息空間。酒店距離淺草寺雷門及三囲神社僅8分鐘步程,只需2分鐘便可抵達待乳山聖天本龍院。若你的旅行剛好落在7月最後一個星期六,在酒店內便能欣賞到隅田川煙火大會的美景!

HOTEL TOMOS ASAKUSA

房價:人均$490起

地址:7 Chome-2-4 Asakusa Parking, Asakusa, Tokyo, Japan

交通:東京地鐵淺草站步行8分鐘

HOTEL TOMOS ASAKUSA訂房優惠👉 Agoda|Trip.com|Booking.com

