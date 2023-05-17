Visit Japan Web教學懶人包！日本入境6大登記步驟+免稅QR碼教學

Visit Japan Web教學登記步驟一文睇！現時入境日本可以事先登錄Visit Japan Web，代替填寫入境表格及海關申報表，整個過程不算複雜，最近更新增免稅QR碼，登記後毋須出示護照都可以完成免稅手續！即睇Visit Japan Web填寫流程及準備文件，去日本自由行前做足準備！

Visit Japan Web教學懶人包！

Visit Japan Web是由日本厚生勞動省開發的系統，現時入境日本的旅客可以使用Visit Japan Web提交入境審查表格及海關申報表（4月29日起所有入境旅客毋須疫苗證明或72小時內PCR陰性檢測證明）。Visit Japan Web建議於出發前兩星期開始填寫，並需於預定抵達日本時間前至少6小時完成登錄。

Visit Japan Web首階段有6個機場適用，包括新千歲機場、成田國際機場、羽田機場、中部國際機場、關西國際機場及福岡機場，往後會逐步擴展至其他機場。

（Filiz Elaerts/Unsplash）

甚麼是Visit Japan Web？

Visit Japan Web早於2021年推出，具有「入國審查」、「海關申報」及「檢疫」功能，旅客可以在入境日本前於Visit Japan Web網站提交海關申報表及入境表格，搭飛機或者過關時就不需要再「填紙仔」，過關時出示Visit Japan Web頁面就可以節省入境時間！

Visit Japan Web教學｜入境日本6大登記步驟+免稅QR碼教學

記者整理Visit Japan Web教學懶人包，讓大家可以一步步跟住申請！

Visit Japan Web教學【1】申請帳號

在Visit Japan Web填寫資料前，旅客需要先建立Visit Japan Web的帳號。輸入電郵地址及設定密碼後，電郵地址會收到由系統發出的認證碼。輸入認證碼後，就代表成功建立Visit Japan Web帳號。

Visit Japan Web教學【1】申請帳號

Visit Japan Web教學【1】申請帳號

Visit Japan Web教學【2】填寫個人資料

在Visit Japan Web建立帳號後，就可以填寫「本人資料」。

【2.1】首先，確認是否持有日本護照及日本再入國許可簽證（如工作簽證、學生簽證等）。

Visit Japan Web教學【2】填寫個人資料

【2.2】如希望使用「免稅QR碼」點選「是」，並按指示拍攝護照上臉部照片的頁面

Visit Japan Web教學【2】填寫個人資料

【2.3】按Visit Japan Web指示填寫姓名、出生日期、國籍、性別及護照號碼。

Visit Japan Web教學【2】填寫個人資料

【2.4】按「下一步」，確認資料無誤再按「登錄」，完成填寫「本人資料」部分。

Visit Japan Web教學【2】填寫個人資料

如與小朋友或長者同行，亦可以點選新增同行家人，在Visit Japan Web填寫同行家人相關資料。

Visit Japan Web教學【3】新增預訂行程

【3.1】在Visit Japan Web點選「新增登錄」

Visit Japan Web教學【3】新增預訂行程

【3.2】於Visit Japan We填寫旅行名稱（非必填項目，如不填寫，系統會自動默認為抵達日期）、抵達日期及航班資料。

Visit Japan Web教學【3】新增預訂行程

【3.3】填寫抵達日本後的居住地點（酒店地址）及電話號碼，完成後按「確認輸入內容」。

Visit Japan Web教學【3】新增預訂行程

【3.4】確認資料無誤，按「登錄預定」完成新增行程

Visit Japan Web教學【3】新增預訂行程

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Visit Japan Web教學【4】填寫外國人入境紀錄

在Visit Japan Web版面點選「返回入境、回國手續」，點選「外國人入境紀錄」，填寫日本入境審查資料。

【4.1】姓名及出生日期會按照「登錄使用者」自動完成輸入，填寫居住地即可。

Visit Japan Web教學【4】填寫外國人入境紀錄

【4.2】於Visit Japan Web填寫入境目的、抵達航班編號、停留日數、住宿地點及聯絡資料等。

Visit Japan Web教學【5】填寫外國人入境紀錄

【4.3】填寫入境「提問事項」。

Visit Japan Web教學【5】填寫外國人入境紀錄

【4.4】確認輸入內容後按「登錄」。

【4.5】返回Visit Japan Web主頁後，點選「外國人入境紀錄」下的「顯示QR碼」，拉至最底再點選「顯示QR碼」，就會見到入境審查需要的Visit Japan Web QR Code。

Visit Japan Web教學【5】填寫外國人入境紀錄

Visit Japan Web教學【5】填寫海關申報表

點選「返回入境、回國手續」，按「攜帶品、後送物品申報」，填寫海關申報表格。

【5.1】填寫職業、抵達日本日期及出發地點等。

Visit Japan Web教學【6】填寫海關申報表

【5.2】輸入同行家人數目。

Visit Japan Web教學【6】填寫海關申報表

【5.3】填寫日本住宿或酒店地址詳情。

Visit Japan Web教學【6】填寫海關申報表

【5.4】回答「申報資訊」。如符合點選「是」，不符合點選「否」。

Visit Japan Web教學【6】填寫海關申報表

【5.5】完成Visit Japan Web登錄資料後，返回主頁點選「海關申報準備」下的「顯示QR碼」，拉至最底再點選「顯示QR碼」，就會見到海關申報所需的Visit Japan Web QR Code。

入境時，在海關檢查處出示Visit Japan Web QR Code，就可以使用電子申報裝置，完成入境程序。

Visit Japan Web教學【6】填寫海關申報表

Visit Japan Web教學【6】新增免稅QR Code

Visit Japan Web最新加入「免稅QR碼」功能，提前完成註冊即可在支援讀取免稅QR碼的商店購物，免稅時無需再向店員出示護照！惟目前未有太多商店支援服務，建議去掃貨時最好還是帶備護照，避免因沒有護照而無法免稅！

【6.1】主頁點選「在日本停留期間的手續」，點選「建立免稅QR碼」

（圖片來源：Visit Japan Web）

【6.2】拍攝入境日本時海關人員貼在護照內的「上陸許可證」，對準掃碼框系統就會自動讀取QR碼

（圖片來源：Visit Japan Web）

【6.3】完成登錄後，就可以在免稅店購物時出示（不可使用屏幕截圖）

（圖片來源：Visit Japan Web）