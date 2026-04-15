名古屋機場交通2026｜鐵道/巴士/的士 5方法出市區 價錢車程比較

名古屋機場交通——出市區3大方法！到日本中部旅遊，不少人會選擇於新特麗亞名古屋中部國際機場入境，皆因這個機場是全日本中部航線最多的機場，亦鄰近熱門旅遊目的地——名古屋市、白川鄉所在的中京圈以及金澤市、能登町所在的北陸地區。記者為大家整合了資料，讓大家知道從機場入境後怎樣前往中部各大城鎮。



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新特麗亞名古屋中部國際機場（圖片來源：新特麗亞名古屋中部國際機場）

新特麗亞名古屋中部國際機場簡稱「中部機場」或「名古屋機場」，設有鐵路前往中京圈最大城市——名古屋市，亦有多條巴士路綫前往中京圈中各大城鎮，旅客亦可選擇租車自駕或搭乘的士。除了陸上交通工具，名古屋機場亦有高速渡輪前往三重縣津市，不用害怕旅途中遇上塞車。

名古屋機場交通出市區方法【1】名古屋鐵道

第一個名古屋機場交通出市區方法是名古屋鐵道。名古屋鐵道營辦的名鐵特急綫有列車由機場直達名古屋市！名鐵特急綫分別由「μ-SKY」、特急列車、急行列車以及準急列車所運作。當中，「μ-SKY」車程最短，只要28分鐘便能抵達名古屋市中心，特急列車、急行列車及準急列車，則需時37至55分鐘到達市中心，不過其票價較為便宜。

要注意，部份快速特急及特急列車之班次會以較豪華的「μ-SKY」列車運行，乘搭該些班次的乘客需多繳付450日圓（約港幣$22）附加費，未購買上車補票需加手續費50日圓。

購票方法：中部國際空港站｜Klook｜KKday

收費：由中部國際空港站至名鐵名古屋站

1430日圓（約港幣$71）（μ-SKY）；980日圓（約港幣$48）（其他列車）



名古屋機場交通出市區方法【2】機場巴士

名古屋機場設有由多間營辦商（包括名鐵巴士、三重交通、遠州鐵道等）開設的巴士路綫前往中京圈及鄰近地區的各大城鎮，包括較多旅客到訪的愛知縣的名古屋市、豐田市；靜岡縣的濱松市以及長島溫泉所在的三重縣長島町。

名鐵巴士（圖片來源：名鐵巴士）

雖然巴士車程平均較鐵路長，中途亦可得因塞車而令行程延誤，但是部份巴士路線能夠直達多間酒店與景點，攜帶大型行李的旅客也不用擔心轉車時要將行李搬上搬落，要找月台轉車構成不便。

機場巴士

購票地點：名古屋機場巴士售票處

價格：名鐡巴士 車程約60分鐘 2,000日圓（約港幣$99）；利目津巴士 車程約50分鐘 1,300日圓（約港幣$64）



名古屋機場交通出市區方法【3】高速渡輪

陸路之外，旅客抵達名古屋機場後可選擇水路離開。名古屋機場設有航程約45分鐘的高速渡輪前往三重縣津市。下船後，可轉乘其他交通工具到伊勢神宮、赤目一志峽縣立自然公園、湯之山溫泉等縣內的旅遊景點。

除即場購票外，大家可以在乘船時提早在官方網站上預約座位並購票，以免心儀航班滿座，無法乘搭。

高速渡輪

購票地點：名古屋機場碼頭

價格：2,980円日圓（約港幣$147）



名古屋機場交通出市區方法【4】的士

除了以上三種交通工具外，的士是追求隱私與便利的旅客之首選，適合多人同行或行李較多的乘客。雖然價格較高，但其提供「點對點」的直達服務，是追求極致便利旅客的最佳方案。

名古屋機場提供多家的士公司服務，並設有便於小型團隊移動的拼車的士資訊。為了方便旅客，的士可以直接在航站樓1樓停車。旅客可於機場官網瀏覽前往各目的地的費用及所需時間概算表，實際車資會受塞車、紅綠燈以及是否使用高速公路等因素影響，最終價格以跳錶或預約定額為準。

名古屋機場交通出市區方法【5】租車

若計劃自駕遊或想自由探索名古屋周邊地區，租車服務則能提供最高的行程靈活度。機場附近設有多間租車公司且預約十分便利，旅客抵達機場後可馬上辦理取車手續。

如需在機場內租車，請直接前往交通廣場內的詢問台，屆時工作人員將指引您前往取車處等相關地點。

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