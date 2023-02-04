元朗好去處｜把握最後時機遊楓香林賞紅葉　再上千島湖清景台打卡

大欖涌水塘於1957年落成，因水塘內的山谷中有很多丘陵，看上來有多個島嶼散佈在水塘之中，而且島嶼形狀不一，當儲滿水時就會出現千島景色，就被稱為港版「千島湖」。去千島湖主要有兩條行山路線，分別是由屯門掃管笏或元朗大棠出發，是次我們由大棠山道出發，先到楓香林欣賞紅葉景色，再出發到千島湖清景台。



乘港鐵巴士K66或元朗↔大棠小巴在大棠山道下車，然後往上走（大棠管理站）。入閘後很快便看見「楓香林」的指示牌，中途都有幾棵紅葉樹。雖然過了最美的時機，但現場仍然人山人海。暟暟第一次睇紅葉當然要打卡留念。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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打卡後返回剛才的分支路口，向「千島湖清景台」走，中途發現一個用花砌成2023年1月1號的日子，非常漂亮及有紀念價值。中途會再次看見往「千島湖清景台」的指示牌。到達千島湖已經接近尾段，雖然有點吃力，但絕對值得去一次。

下山後接上麥理浩徑（10段）。沿路一直有麥理浩徑（10段）的指示牌。最後看見小巴站的指示牌便到達終點了。中途看見一間沒有店員的「誠實小店」，買了一個木製兔仔作紀念。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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