上水行山｜登大石磨山頂飽覽360度靚景 短程又易行打卡大水管
撰文：雞丁暟遊天下
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大石磨位處新界北端，高海拔183米，周遭附近山勢不高，山頂位置360度皆可飽覽不同景色，山頂設有發射站及已廢棄的軍事營房亦甚具特色。大水管則位於雙魚河旁邊，這裡有數條大水管與一旁的路軌並列鋪排，每當有港鐵列車經過便與一旁的大水管形成獨有的景像。
（出發日期：2022年1月23日）
在河上鄉居石侯公祠下車後，可先參觀公祠，它是屬於香港的法定古蹟，祠堂的屋脊飾有精緻的灰塑，可以完完全全感受香港的鄉村文化。之後在旁邊的河上郷排峰路出發，走到河上鄉路轉右往羅湖懲教所（旁邊有公廁）方向行。
轉入快景路，往鴻淘士多（羅太豆腐花）方向走，不久便在左方的路口上大石磨山頂。中途都好多靚位影相，慢慢走便上到山頂了。接上樓梯後便可飽覽360度靚景，仲有芒草呀！主峰設有直升機坪及發射塔，附近的風景都好靚。上到黎當然要大合照。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
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之後便沿路折返下山，可吃碗豆腐花休息，然後在快景路路口往另一方轉往大水管。大水管一向是上水一帶熱門打卡地點，還剛巧看見牛牛經過。之後沿石上河旁往上水方向走便直達地鐵站。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
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【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】