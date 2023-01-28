行山好去處｜親子遊鷹巢山易行有林蔭　打卡眺望九龍市區繁華樓景

鷹巢山自然教育徑位於獅子山郊野公園內，鄰近市區，可眺望九龍水塘、新界中部的群山峻嶺及繁華的九龍半島。它圍繞鷹巢山一周，主要由平坦的泥路組成，偶有樓梯，相當易行。鷹巢山的名字來源於俗稱麻鷹的黑鳶，這裡是牠們其中一個聚居之地，所以能經常聽到牠們如馬嘯的叫聲。



乘搭72或81號巴士，在石梨貝水塘下車便看見鷹巢山自然教育徑的木柱，向上走並留意左方的牌坊，之後遇上分支""""往右走""""。不要往分支走，只需要沿大路打圈走便可。這條路線唯一的景點當然要打卡。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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看見路牌便往「畢架山」方向走，很快便看見涼亭。從涼亭往上走一小段樓梯。在龍欣道轉右下山就是終點了。今次太輕鬆了，暟暟都要擺個招積的姿勢XD~（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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