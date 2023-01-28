行山好去處｜親子遊鷹巢山易行有林蔭 打卡眺望九龍市區繁華樓景
撰文：雞丁暟遊天下
出版：更新：
鷹巢山自然教育徑位於獅子山郊野公園內，鄰近市區，可眺望九龍水塘、新界中部的群山峻嶺及繁華的九龍半島。它圍繞鷹巢山一周，主要由平坦的泥路組成，偶有樓梯，相當易行。鷹巢山的名字來源於俗稱麻鷹的黑鳶，這裡是牠們其中一個聚居之地，所以能經常聽到牠們如馬嘯的叫聲。
乘搭72或81號巴士，在石梨貝水塘下車便看見鷹巢山自然教育徑的木柱，向上走並留意左方的牌坊，之後遇上分支""""往右走""""。不要往分支走，只需要沿大路打圈走便可。這條路線唯一的景點當然要打卡。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
+4
看見路牌便往「畢架山」方向走，很快便看見涼亭。從涼亭往上走一小段樓梯。在龍欣道轉右下山就是終點了。今次太輕鬆了，暟暟都要擺個招積的姿勢XD~（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
+8
香港紅葉｜遊港九新界8大賞楓勝地 打卡必到元朗大棠大埔鳥蛟騰屯門行山｜登小欖山賞靚景易行啱新手 再到桃坑峒換角度睇千島湖港島行山｜漫步紫羅蘭山徑賞靚海景 必到黃泥涌、大潭中水塘打卡上水行山｜登大石磨山頂飽覽360度靚景 短程又易行打卡大水管馬灣行山｜登大嶺頭飽覽青馬大橋靚景 輕鬆易行啱新手2小時完成行山好去處｜漫步麥徑八段上大帽山觀景台 輕鬆易行飽覽開揚景色
【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】