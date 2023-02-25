元朗好去處｜親子遊尖鼻咀賞紅樹林濕地美景　短程平坦輕鬆易行

尖鼻咀原名為龜山，比鄰后海灣及米埔，岸邊更布滿一大片紅樹林，因深圳河大量泥沙沖刷，而形成一個遼闊的海灣。



在元朗褔康街乘小巴74號往盛屋村總站下車，之後往上走數步便右轉進入村內。沿大馬路走便看見水塘，看見第一個分支（白色更亭）左轉，見十字路口便直行。都沿大路走。兩旁都是水塘，之後看見藍屋便差不多到邊境路。不妨打個卡。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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到達邊境路便左轉。因天氣問題不幸地遇上大積水，如不想濕腳可以選擇繞道而行，根據地圖顯示左面有小路一樣可以往前方走，我們則選擇沿邊而過。邊境路至終點全都是油柏車路，輕鬆易行。

看見尖鼻咀警崗便最後衝刺了，到達終點後可選擇上「唐夏寮」看風景。否則便一直往前走，經過一個動物收容所便可乘35號小巴在元朗泰豐街下車。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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