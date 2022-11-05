行山好去處｜漫步大埔道引水道短程易行　老少咸宜推BB車都可完成

今次介紹的路線絕對老少咸宜，連推著BB車也可以輕鬆完成，全程都是平路有樹蔭，最後到達菠蘿壩想直接離開可乘小巴前往荃灣，而是次行程我們會沿斜路走至梨木樹邨的巴士站。



乘九巴51號在「大橋村站」下車後向下行，約1-2分鐘便可看見引水道入口。居然引水道都有人釣魚，真的敢吃下去嗎？！奔跑吧！3個Runningman~（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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唯一的景點就是這個乾涸的水塘。引水道盡頭有指示牌，往右行便可離開。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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