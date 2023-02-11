新界好去處｜漫步嘉道理農場睇花睇動物　賞紅葉鐘花櫻桃影靚相

新年是要去行大運湊熱鬧的日子，近期最熱鬧的景點莫過於鐘花櫻盛開的嘉道理農場了！出發前看一看嘉道理農場的官網，景點好多，也有多條生態徑路線，可以精選遊也可以深度遊呢！



第一次去嘉道理農場，並沒有太大期望，希望可以看到近期大熱的鐘花櫻，然後就順其自然啦！嘉道理農場又是一個之前我一直好想去的地方但遲遲都未去，因為太遠了，今次終於下定決心要來了，明知可能會好多人但都照去的睇花之旅，結果都多人不過未去到人山人海，因為我們都算遲出發，好在時間剛剛好，在5:00pm關門前行完，表示滿足！

以下是我們閒遊參觀嘉道理農場的體驗：（按圖看清👇）

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在步行往彩虹亭附近又見到紅葉了，由於當時已經是3:15pm，我們放棄下去，選擇繼續向上走！在往彩虹亭路牌步行大約5分鐘便會見到一幾棵粉紅色的樹， 近看應該是梅花，好美呢！附近的冬青園/果園徑的入口好童話呢！3:55pm到達盛開著鐘花櫻桃的園區。這裡的花不但吸引到人們來拍照，也吸引到不少雀仔飛來採花蜜呢！

按圖看清鐘花櫻桃園區風光👇👇👇

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嘉道理農場暨植物園

地址：大埔林錦公路

網址：https://www.kfbg.org/tc/

交通：港鐵大埔墟站再轉乘巴士64K，在「嘉道理農場」站落車，或者可以在元朗轉乘巴士64K

「嘉道里農場」站是比較中間的站，從大埔或元朗出發都可以，有關64K的路線可以點擊這裡！



開放時間：星期一至日早上9時30分至下午5時正（休息日點擊這裡）

入場費：4歲以下免費/4-11歲＄25/ 12-59歲 $50

60歲或以上長者或合資格殘疾人士 $20

溫馨提示：建議出發前可以先下載嘉道理農場園區地圖和嘉道理農場生態徑路線圖，計劃一下行程，因為嘉道理農場真是好大，景點好多呢！

【本文獲「自由旅生」授權轉載。】