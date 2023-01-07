屯門行山｜登小欖山賞靚景易行啱新手 再到桃坑峒換角度睇千島湖
撰文：Mi米遊記
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打完保齡球行下屯門嘅小欖山、大欖涌水塘、桃坑峒。
小欖山雖然只有141m高，但風景開揚遼闊，易行，可以遠望大欖涌水塘及屯門公路方向。（如果由屯門轉車站淨係上呢個小山仔再沿原路離開，前後一小時內就可以行完啦）
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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由小欖山落番大欖涌水塘，係要行小小沙石路。而到咗大欖涌水塘再往桃坑峒嘅路段都係石屎路同埋梯級，難度唔高，易行。
喺桃坑峒上更可以睇到一望無際嘅四橋景色，真係好靚！
▼按圖看清路線及沿途風景，大欖涌水塘往桃坑峒👇👇
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全程：大約8公里
時間：約3小時（連休息影相📸️）
每個人體質不同，行山要因應自己的能力而行，量力而為。以上純粹個人感受及分享。
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【本文獲「Mi米遊記」授權轉載。】