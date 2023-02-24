【深圳好去處】深圳近年有一間被喻為「中國版Starbucks」的茶飲店爆紅！人氣茶飲店tea'stone主打逾百款茶葉泡茶，例如年白牡丹、古樹紅茶、龍井、碧螺春等，其中更有獨家自製的鹽邊乳茶，美觀之餘，回甘味道令人著迷！店舖裝潢主打簡約格調，並頗有古風庭園風味，即看分店地址詳情。

深圳「中國版Starbucks」茶館爆紅！必試鹽邊乳茶、古風建築打卡

全球流行飲咖啡，內地就崇尚喝茶！近年深圳一家被內地網民稱為「中國版Starbucks」的茶飲店（或茶館）近年火速爆紅，全新茶飲品牌店「tea'stone」，早於2018年於深圳南山區起家，主打現代簡約的喝茶空間，除了裝潢設計頗花心思，店舖更以中國原創純茶品牌作定位，提供逾百種道地茶葉，欲將泡茶文化推廣至各地茶迷。

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近年tea'stone就愈開愈多，由一間小小茶館逐漸擴展至其他城市，包括深圳、上海、成都等地，目前於全國擁有達9間分店，當中深圳就佔了5間，分別於南山區、福田區及寶安區都有分店，包括進駐萬像天地、萬象前海等人氣商場，並且大受當地人歡迎，成為網紅推介必去的深圳茶飲店之一。

提及tea'stone，必定要欣賞各店舖的裝潢設計，主要採用簡約木系風格，結合傳統樑柱、斗拱等勾勒出東方現代美學，並會設置落地玻璃增添空間感，對於開設在商場外的茶店，店舖外一般會擺放各類綠色植物作襯托，部分更會特設小庭園，顧客可以在店內一邊歎茶，邊欣賞店內外景致，可謂寫意非常！

tea'stone深圳各分店店面裝潢如下：

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除了環境美觀外，茶店的靈魂固然更加重要。tea'stone提供超過100種類茶葉，例如年白牡丹、古樹紅茶、龍井、碧螺春、阿里山、奇蘭、年碎銀子等，各款茶葉均具有不同特色，部分更為長期熱銷榜，不但可以提供冷泡茶、熱泡茶等。

其中更設有獨家自創茶飲，例如人氣必試鹽邊乳茶，極具「顏值」之餘，茶氣十足，味道帶有淡淡鹽味，奶味濃郁可口，提供不同茶底選擇，絕對值得一試！此外，大家若有興趣了解更多泡茶文化，店內亦設有歷史陳列吧台，展示歷來的煮茶器皿、紫砂壺手泡、現代萃茶機器等，有興趣不妨留意！

【深圳好去處】tea'stone 深圳分店詳情

tea'stone深圳萬像天地店

地址：深圳市南山區粵海街道華潤萬像天地SL218

預訂電話：199 2667 8028

營業時間：10:00 - 00:00



tea'stone深圳萬象前海店

地址：深圳市南山區桂灣四路169號萬象前海購物中心L158號

預訂電話：181 2414 7588

營業時間：10:00 - 22:00

tea'stone深圳平安金融中心店

地址：深圳市福田區益田路平安金融中心南塔L2層S202

預訂電話：199 2659 9922

營業時間：10:00 - 23:00



tea'stone創意文化園店

地址：深圳市南山區華僑城創意文化園E2棟101B

預訂電話：180 2877 7177

營業時間：10:00 - 00:00



tea'stone壹方城店

地址：深圳市寶安區新湖路99號前海壹方城星辰街L1-039/040

預訂電話：180 9895 8419

營業時間：10:00 - 00:00