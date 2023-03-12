【澳門景點推介】澳門新打卡地標景點！澳門上葡京綜合度假村的綠茵勝境花園，近期深受旅客歡迎，花園以歐洲宮廷風格設計，設有巨型樹篱迷宮、歐式石柱走廊等，猶如進入古堡花園般，平日只開放予住客等消費者，但最近就改為免費開放參觀，即看綠茵勝境花園地址詳情。

澳門新景點綠茵勝境花園！歐洲古堡花園+樹篱迷宮 免費開放參觀

澳門上葡京綜合度假村於早年開幕後，已經吸引不少旅客關注，而近期度假村內的綠茵勝境花園，在澳門正式開關後，便成為大家爭相前往的打卡景點！綠茵勝境花園面積超過1,000平方米，設計充滿歐陸風情，甫進入內便見到一片大草坪，綠油油的園林景色盡收眼底。

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花園中央位置設有一個巨型半圓頂建築，以巴洛克的建築風格作配襯，甚有歐式的宮廷氣派。此外，花園內更有巨型的樹篱迷宮、純白色的歐式石柱走廊、噴水池等，猶如置身於古堡花園之中，絕對是不容錯過的打卡景點！

綠茵勝境花園距離澳門國際機場及路氹主要口岸僅約10分鐘車程，平日只開放向住客及度假村消費者等開放，但最近就改為免費開放予公眾參觀，旅客可以前往欣賞目不暇給的花園美景，感受小歐陸風情，大家有興趣不妨留意！

澳門綠茵勝境花園 詳情

花園位置：澳門上葡京綜合度假村

地址：澳門路氹射擊路

開放時間：10:00 - 18:00

交通方法：

1)乘搭度假村免費穿梭巴士（往返關閘、橫琴新口岸及澳門半島）

2)乘搭香港跨境巴士

*更多詳情請至官網查詢。

