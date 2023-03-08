大埔櫻花盛放！除了深入郊區，大家亦可在市區街頭賞櫻。在大埔區，櫻花經已在民居之中盛放，粉紅花冠在微風下飄纚，予人浪漫的感覺！害怕長途跋涉、舟車勞頓而又想賞櫻的朋友，可以考慮到交通較為便利的大埔一趟！

大埔櫻花｜大埔市區櫻花盛放極美！唔入郊區都睇到 粉紅花瓣飄逸

香港櫻花常於不太寒冷且不甚炎熱的時間盛開。大地回春，草長鶯飛之際，正是櫻花怒放的時間。較早前，《好食玩飛》記者經已向大家介紹多個賞櫻好去處，包括大帽山、東涌灣畔、長洲等。

不過，這些地點皆遠離市區，未必適合行動較為不便的朋友到訪。記者向大家介紹一個市區賞櫻地點，大家不用攀山涉水、毋須坐長途車也可觀賞櫻花美態。

位於大埔太和廣褔道的大埔櫻花經已盛開！太和的櫻花色澤粉嫩，比起紫紅色的櫻花更賦浪漫感，吸引了不少愛花之人專程到場觀賞。

在春風的吹拂下，大埔櫻花的粉紅色花冠隨風飄纚，不但浪漫，亦很寫意。不過，由於櫻花所在位置被多幢高樓大廈所包圍，風比起郊外為少。大家若想看到花隨風落、紅花飄逸的景象，可能要多待點時間。

大埔櫻花

地址：大埔太和廣褔道近汀角路變電站

收費：免費

開放時間：24小時

交通：乘搭居民巴士NR533號線的特別班次或公共小巴大埔至荃灣、大埔至觀塘或大埔至旺角線，於太和邨（廣福道）總站下車

