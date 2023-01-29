泰國自由行｜曼谷市中心最新拍照打卡購物景點Siam Discovery體驗

只要曾經去曼谷旅遊的朋友，肯定都對BTS Siam站、National Stadium站附近那幾棟可以連著逛到腿軟的百貨印象非常深刻吧？這一帶的百貨商場有怪物級的「Siam Paragon（暹羅百麗宮）」、深受年輕人喜愛的潮流百貨「Siam Center」以及品牌定位比較高端且裡頭還有杜莎夫人蠟像館的「Siam Discovery」、「Siam Square One」、「MBK Center」等等，其中前三間可以說是峰峰相連到天邊的感覺，都是連著一路可以這樣逛過去，不過我這篇主要想分享的不是裡頭有什麼櫃進駐、有什麼厲害的商品好買，而是這趟旅程我有幾晚是住在這附近的飯店，出來逛街時發現這一帶以「Siam Discovery」為首、室外跟室內去年九月以後都推出了一系列很酷炫、有太空感的裝置藝術，大家就算口袋不深或不愛購物的話也可以安排過來這邊拍拍照、打打卡，發揮自己的創意與美感拍出很多好看的照片唷！



我建議大家如果想來拍照的話，可以先搭BTS到National Stadium這一站，出站以後往「Siam Discovery」的方向走，空橋上就可以看到一系列的裝置藝術。我有上業者的官網跟粉絲專頁去看一下這次的裝置藝術會展出到什麼時候為止，不過上面都沒有特別提到。所以我想應該是沒有特別的期限吧！？

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首先照片看到這些類似傘狀物的東西，其實是以蓮花的莖為靈感所設計的。上面的圖案是邀請了一些泰國知名的街頭藝術家來彩繪而成，有著各式各樣鮮明的風格。大家可以各自找自己有興趣的圖案來拍照，印象中這些圖案都是沒有重複的。有些還蠻有那種佛教的禪意那種意境，令人心靈有股平靜感。大家如果不追求行程要多緊湊的話，來這裡就慢慢逛就好。

不過我覺得更吸引大家拍照的應該是那些製作成一顆顆行星造型的裝置藝術。你們可能看我的照片覺得人潮還好，但其實要看時段，如果是在週末之類的時候來就可能會滿滿都是人。（我有好幾天都有經過這邊）

像這種戶外的拍照場景，其實除了跟個人拍照技術與相機、手機性能有關以外，其實天氣也影響很大啦～如果天氣晴朗，有藍天、白雲加持的話照片一定會好看很多。不過大家如果很會修圖或擁有強大修圖APP的話其實要化腐朽為神奇也不是不可能的事啦～拍照的角度都可以自由發揮，我覺得跟很喜歡在IG po個人美照、帥照的朋友一起來這裡拍的話一定可以拍得很盡興。

一些裝置藝術是用寶特瓶等回收的資源所製作的，很有環保的概念。照片中那個像小房間的空間裡頭都是鏡面的設計，也可以拍出蠻好看的照片。

對了～附近不遠處的「MBK Center」有開一間「Don Don Donki（唐吉訶德）」，就算你們沒有想買那些日本商品的話，也推薦可以來跟門口吉祥物企鵝「DonPen」的嘟嘟車合照一下，順便聽聽看泰文版的Don Don Donki主題曲！當天我有錄了一小段～聽起來還蠻有趣的！

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入夜以後，這些空橋上的裝置藝術幾乎都會發光，所以視覺上看起來其實是更吸睛、搶眼的。不過光源沒抓好的話，有可能人會拍起來比較暗一點，除非你們手機夜拍功能很強之類的。去百貨公司逛完以後，晚上回酒店以前又可以來拍一輪。如果你們拍照以後有上傳到IG或FB的話，不妨可以Hashtag「#SiamDiscovery」這個標籤，讓大家也看看拍出來的成品如何。

入夜後的市區街景其實也蠻美的，但若剛好搭計程車塞在裡面會笑不出來就是了。

除了前面看到的戶外裝置藝術以外，其實大家進到「Siam Discovery」裡頭以後還有其他相關的裝置藝術可以拍照。近期還有另一個系列的裝置藝術主題是「Siam Smiley Celebration Infinite Happiness」，在「Siam Paragon」、「Siam Center」、「Siam Discovery」都可以看到一些笑臉相關的作品，還算蠻可愛的，也可以跟它們合照個幾張。

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「Siam Discovery」算是這一區的百貨中比較讓一般小資族會覺得高不可攀的那種存在，有點類似台北信義區的「BELLAVITA」那種感覺，不過裡頭有個「Madame Tussauds（杜莎夫人蠟像館）」，我以前有去參觀過，若你們沒有去過其他國家的分館的話，我覺得來這裡與國際名人的蠟像們拍拍照也是個不錯的體驗。

這次雖然沒有再花錢進去跟名人蠟像合照，不過業者貼心地放了一尊「小甜甜布蘭妮Britney Spears」的蠟像在百貨商場內，大家路過都可以免費跟她拍個幾張唷！另外還有一尊「雲迪素Vin Diesel」的蠟像是放在隔壁的「Siam Center」，也是屬於免買門票就可以合照的對象。

「Siam Center」其實我覺得還蠻好逛的，裡頭有一些泰國才有的潮流品牌，價格沒有像「Siam Discovery」的那麼高，然後樓層有很多結合科技感和潮流感的一些裝置，如果是第一次去的話真的會有驚呼連連的感覺。連廁所都很與眾不同，看了令人會心一笑！

好啦～以上就是這次簡單的分享，因為不確定這些裝置藝術的時效性，所以就趕快po上來讓大家看看，以免po文時這些都已經撤掉了XD 接下來這幾個月還會陸續跟大家分享上個月去的其他景點、美食、住宿的相關圖文，敬請期待啦～

【本文獲「老錢的老巢」授權轉載。】