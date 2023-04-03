【台灣餐廳】台灣海拔最高咖啡館開幕！日前（25日），一間位於合歡山上、處於海拔3,160米高的咖啡館開張，隨即成為全台灣島上海拔最高的咖啡館。在這間聳入雲霄的咖啡館裡，大家不但可以一邊品嘗咖啡，一邊欣賞合歡山的壯麗景色，還可以選購登山所需的物資，適合上山觀雪、賞花的朋友作補給。

台灣餐廳｜台灣海拔最高咖啡館開幕！高海拔3160米 睇到雪/可賞花

3月25日，位於合歡山上的「H²Café 3160合歡山咖啡屋」開業，成為全台灣島上海拔最高的咖啡館。咖啡館處於海拔3,160米高處，比香港大帽山高957米的最高處還要高出3倍多。H²Café 開幕僅幾天，已成為合歡山登山客稍作休息的好去處。

「H²Café 3160合歡山咖啡屋」由「合歡山3158 Cafe」因租約期滿，需另覓新址所開設。H²Café 比「3158 Cafe」還要高出2米，再打破台灣咖啡店的紀錄。H²Café 表示，咖啡店的形象及氣氛是圖書館式咖啡廳，希望讓人有種不擠逼的感覺。

在H²Café 中，大家可以一邊品嘗咖啡、一邊飽覽合歡山風光。店內桌椅分為兩部分，靠窗的部分能遠眺山景；而在入口處的另一部份，則賦有弘揚北歐幸福哲學文宣素材，同樣帶人遠離繁囂，稍為忘掉生活上的壓力。

（圖片來源：合歡山松雪樓餐廳-咖啡屋）

咖啡館所在的合歡山是台灣百岳之一，去年曾入選「台灣十大熱搜景點」。山上一年四季皆有誘人的風光。在冬季嚴寒的日子，大家可以在咖啡館看到合歡山頭蓋上白雪的美色。而大地回春後，大家在山上觀賞到玉山杜鵑、紅毛杜鵑等高山特有的野生植物。

除食品與飲品外，咖啡館販售著無痕山林盥洗用品（清潔用品）、背包等多種登山時用得上的工具，作為大家在旅途中的補給站，讓大家「充一充電」後繼續享受踏青之旅。

（圖片來源：合歡山松雪樓餐廳-咖啡屋）

H²Café 3160合歡山咖啡屋

地址：花蓮縣秀林鄉65號

營業時間：08:00 - 17:00

網站：https://www.facebook.com/profile.php?id=100088856829079

