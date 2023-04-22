【深圳花甲粉】深圳東門美食多多，其中有一間連鎖花甲粉店，店舖名號響遍當地，開到成巷成市，受到不少當地人歡迎。《好食玩飛》記者今次前往東門為大家實試一下花甲粉，然而味道令人大吃一驚，即看味道如何？

記者實試深圳大熱東門花甲粉！開到周街都係 花甲少、味道超清淡

深圳東門可謂是當地的美食天堂，各種攤販、地攤檔、夜市小巷等隨處可見，除了繼續有不少串燒、烤生蠔店等外，名為「開心花甲粉」的店舖，更是開得成巷成市，幾乎每隔一至兩條街都會見到，有時同一條街上更開設2至3間店，眼見都有不少食客入座食用，網上亦有不少正面評價，因此決定一試。

（好食玩飛/香港01 攝）

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今次吃的位於東門町美食街內的「張記開心花甲粉」，店舖位於地舖，主打招牌為錫紙花甲粉，每碗售價低至22元人民幣，點餐後大約10分鐘左右，店員便送上一碗以錫紙盛裝在碗內的花甲粉。花甲粉內的花甲為數不算太多，部分僅得花甲外殼，配有少量蔥花及蒜粒，不過粉絲（深圳花甲粉主要為粉絲）量甚多，幾乎佔滿一整碗。

記者先試吃花甲，發現味道相當清淡，部分更吃到少量沙粒。至於粉絲，夾起後吸入大量湯汁，吃了一大口，竟然淡而無味，雖然碗內有些少辣椒籽，不過未有預想中的辣味，配搭了各種材料仍然「淡茂茂」，甚為少見。

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除了花甲粉，餐廳亦提供湛江烤生蠔、粉絲蒸扇貝、小龍蝦等小食，記者下單時已點了一份5隻的湛江烤生蠔，面上灑了已經調製的蒜蓉粒，以及有些大粒蔥花。生蠔口感軟滑，並有尚算濃郁的蒜蓉味，雖未至於去到令人讚歎不已，但相對花甲粉而言生蠔的確更好食。

不過翻查資料，「開心花甲粉」雖然滿街都見，但每間店舖均為各自打理，煮法及用調各異，部分店舖更只跟隨「開心花甲粉」而命名，店與店之間未必有關係，仍然有店舖獲當地人讚好。大家下次前往時，不妨可以當作一個參考！