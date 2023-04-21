【深圳美食推介】 深圳出名食酸菜魚如「太二」、「姚姚酸菜魚」等，不過近期同樣主打酸菜魚的「吳莊」同樣大受歡迎，餐廳同時提供酸菜魚及片皮鴨，而且價格親民，半隻鴨僅88元人民幣，一次過滿足兩大願望！《好食玩飛》記者今次就一於親身上陣，為大家實試一下到底味道如何？

深圳吳莊酸菜魚+片皮鴨好抵食！人氣直逼太二 88蚊人仔食半隻鴨

提起深圳酸菜魚，不少人會想起「太二酸菜魚」、「漁語魚酸菜魚」、「祿鼎記」等，而近期深圳就有一間新冒起的酸菜魚餐廳「吳莊」於網上備受討論。吳莊以江浙菜為特色，主打酸菜魚同時，餐廳更難得地，會提供港人至愛吃的北京片皮鴨，而且價格親民，吸引大批食客光顧。

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記者今次就前往位於羅湖喜薈城的「吳莊」，從東門老街出發，乘搭地鐵大概半小時車程，約下午5時半左右抵達店舖門口，已經見到門外有大批人正在排隊取票，並等候入座，而門外供食客等位的兩排座椅早已坐滿，門外更加站滿了一堆人，同樣在輪候位置，與旁邊同樣主打酸菜魚的「姚姚酸菜魚」形成強烈對比，人氣旺盛程度拍得住「太二」。

甫進店內，可以看到門口位置，設有以投影機投射的山水影像，頗有古香氣息，內部裝潢亦甚具格調，昏暗的燈光令環境更顯柔和，並有小燈籠、桃花等裝飾作陪襯，安頓好位置後，餐廳隨即會免費提供一份布甸甜點予食客先品嚐，整體環境十分舒適。

正式進入試食環節，記者點了北京果木烤鴨（88元人民幣/半隻），以及一份酸菜魚（78元人民幣），價錢算是相當便宜。前者跟配一份摩摩皮（餅皮）、醬料及砂糖，並設有大蔥、哈蜜瓜及黃瓜3款配菜，每片鴨肉厚薄均勻，鴨皮部分相對較多，雖然烤得香脆，但若感油膩，摩摩皮亦相對偏油，不過鴨肉口感不錯，以88元而言算是不過不失！

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至於酸菜魚則令人頗有驚喜，酸菜魚份量十足，湯底酸菜味道相當濃厚，配搭著新鮮鱸魚非常入味；魚肉入口非常鮮嫩，肉質爽口彈牙，魚皮部分甚有咬口，毫無腥味兼鮮味十足，記者離場前忍不住將酸菜魚完全清空，非常滿足，難怪有人稱其為「酸菜魚天花板」，此等價錢可謂性價比極高，大家有興趣一定要品嚐！

吳莊深圳分店地址（部分）詳情如下：

（大眾點評 截圖）

【深圳美食推介】吳莊 深圳羅湖喜薈城店 詳情

地址：深圳羅湖區東湖街道太寧路8號喜薈城2樓

營業時間：11:00 - 14:00，16:30 - 21:30

前往方法：深圳地鐵5號或7號線太安站C出口

