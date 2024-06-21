深圳南山海景酒店9間｜海岸城附近／近地鐵／新開幕／人均$142

撰文：楊子豐
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南山海景酒店推介2024！南山區鄰近深圳灣口岸，且不少酒店可眺望到深圳灣，是假日放鬆的好選擇。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整理了9間可望海的南山區酒店，有大大的落地玻璃窗，最平更只需人均HKD$142！如果想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的AgodaTrip.comKlookBooking.com優惠碼資訊詳情，幫你節省旅費！

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深圳南山望海景酒店推介【1】深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）

深圳南山香格里拉酒店座落於購物中心深圳灣，而且交通方便，與地鐵2、9、11號線均交匯，徒步到紅樹灣南站只須4分鐘。酒店南接深圳灣濱海帶，可望到海景及對岸的香港，房間開揚，以高雅的綠色為主色調，時尚且予人置身在自然環境之中，相當放鬆。酒店置有Spa、桑拿房、泳池等設施，完成一天的行程後，在晚上也可做做運動放鬆身心。

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）
房價：人均HKD$1,007起
地址：深圳南山區白石三道深灣滙雲中心五期J座
交通：紅樹灣南站步行約4分鐘
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深圳南山望海景酒店推介【2】深圳灣木棉花酒店（Hotel Kapok Shenzhen Bay）

深圳灣木棉花酒店位置優越，處於深圳灣體育中心西門入口內，非常近深圳灣的購物商場，如海岸城、科技園、深圳灣口岸等，到萬象城更只需2分鐘。酒店房間以木製家具為主，感覺自然柔和，且有採光感十足的大窗，讓深圳灣的海景景觀盡收眼底。酒店提供早餐外，更有酒吧、健身室、餐廳等配套一應俱全。

深圳灣木棉花酒店（Hotel Kapok Shenzhen Bay）
房價：人均HKD$483起
地址：深圳南山區濱海大道3001號
交通：後海站步行約7分鐘
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深圳南山望海景酒店推介【3】深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）

深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）位於深圳灣萬象城，採用其標誌性的花紋地磚、南洋風百葉窗等，亦有洋溢中國傳統文化風格的室內空間，還可欣賞深圳灣的壯闊海景。酒店供應逾200間客房，整體設計明亮簡潔，用上水鴨藍與白色百葉窗與大理石，空間寬敞且精緻奢華，令人彷如置身度假村一樣。

酒店設有5間餐廳及酒吧，亦有游泳池及健身室。不少主客亦給予好評，認為酒店設計得富有藝術感，而且食物質素甚高。另外，酒店旁邊是萬象城，於商場購物之後可以直接步行回酒店，十分方便。

深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）
房價：人均HKD$1042起（雙床間）
地址：深圳市南山區科苑南路2600號
交通：後海地鐵站步行約10分鐘
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深圳南山望海景酒店推介【4】深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）可謂是南山人氣高級酒店之一，與香港僅一水之隔，大約30分鐘車程就可抵達中環！酒店設計時尚優雅，簡約大氣，客房非常寬敞有貴氣，從落地大玻璃窗可以遠眺美麗海景，設有超美浴缸，每個角落都非常打卡able！酒店內部更有泳池、健身室等，並且會提供中西式美食，住客可以於70樓的雲璟，足不出戶都可以邊欣賞景致邊歎佳餚！

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）
房價：人均HKD$1001.5起
地址：深圳南山區中心路3008號深圳灣1號
交通：福田站約27分鐘車程、登良地鐵站步行約13分鐘
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深圳南山望海景酒店推介【5】深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）

深圳蛇口希爾頓南海酒店除了可觀賞到深圳灣醉人美景，還可從酒店附近的蛇口郵輪中心直接前往香港、澳門和珠海。房間以舒適、素雅的白色設計，讓人十分放鬆。酒店設有健身房、游泳池和酒吧，游泳池更可眺望到海景，十分舒適。另外，部份客房更提供免費早餐，種類選擇也很多。

深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）
房價：人均HKD$432起
地址：深圳南山區望海路1177號
交通：海上世界站步行約9分鐘
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深圳南山望海景酒店推介【6】深圳第一太平戴維斯賽嘉服務式公寓（Savills Residence）

深圳第一太平戴維斯賽嘉服務式公寓位於深圳南山後海濱路，靠近海岸城購物中心、寶能購物中心及海上世界，無論飲食還是玩樂都非常便利。每套公寓均配有寬敞的陽台，可在陽台觀望到深圳灣的海景，公寓設施齊全、廚具、餐具、冰箱、洗衣機和烘乾衣機等等一應俱全，更有兒童遊樂場，可帶小朋友到這裡放電。

深圳第一太平戴維斯賽嘉服務式公寓（Savills Residence）
房價：人均HKD$370起
地址：深圳南山區後海濱路1168號
交通：灣廈站步行約5分鐘
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深圳南山望海景酒店推介【7】ZMAX酒店（深圳南山海上世界蛇口店）（ZMAX HOTELS （Shenzhen Nanshan Sea World Shekou Store））

ZMAX酒店曾獲中國新鋭酒店品牌、中國傑出新鋭設計酒店品牌等多項榮譽。酒店位於深圳市南山區蛇口老街，地鐵2號線東角頭站A口出，步行約8分鐘即可到達酒店，周邊景點、餐飲、商場等配套設施齊全，交通便利。房間走慵懶風，地板和牆身均以柔和的木色及紋理設計，且採光感十足，讓人身心放鬆。酒店離海邊很近，從窗外也能看到遼闊的海景。

ZMAX酒店（深圳南山海上世界蛇口店）（ZMAX HOTELS （Shenzhen Nanshan Sea World Shekou Store））
房價：人均HKD$142起
地址：深圳南山區蛇口老街116-3號
交通：東角頭站A口步行約8分鐘
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深圳南山望海景酒店推介【8】深圳蛇口郵輪中心CitiGO歡閣酒店（太子灣地鐵站店）（CitiGO Huange Hotel, Shekou Cruise Center, Shenzhen （Princewan Metro Station））

深圳蛇口郵輪中心CitiGO歡閣酒店鄰近深圳灣公園、世界之窗、歡樂谷、錦綉中華民俗村、華僑城及紅樹林森林公園等多個景點，酒店主打年輕市場，有很多智能化的設計，連送外賣也有機器人送餐。裝修富很強的現代化風格，因就在遊輪中心內，所以可從房間中看到海景和遊輪，就連健身室也可看到海景。

深圳蛇口郵輪中心CitiGO歡閣酒店（太子灣地鐵站店）（CitiGO Huange Hotel, Shekou Cruise Center, Shenzhen （Princewan Metro Station））
房價：人均HKD$195起
地址：深圳南山區深圳南山海運路1號郵輪中心8樓
交通：太子灣A出口步行約8分鐘
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深圳南山望海景酒店推介【9】深圳海景嘉途酒店（Seaview Gleetour Hotel Shenzhen）

深圳海景嘉途酒店鄰近華僑城地鐵站，步行只須1分鐘，到歡樂谷非常方便。酒店房間以簡約的白色設計，再配搭藝術感十足的掛畫及地毯，從房間可眺望到華僑城濕地的海灣景色。酒店飲食配套完善，設有咖啡室及中式餐廳。

深圳海景嘉途酒店（Seaview Gleetour Hotel Shenzhen）
房價：人均HKD$370起
地址：深圳南山區華僑城光僑街3號
交通：華僑城地鐵站步行約1分鐘
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