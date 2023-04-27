到日本旅行可能常會食蛋包飯，但以懷舊夜場文化為題的惡搞版本，你又試過嗎？這間位於神戶的居酒屋，蛋包飯造型猶如Double May，還可按個人飯量要求蛋包飯升「Cup」，啱晒「餓底男」。此外，居酒屋還提供多款搞笑食品，如成人Latte及痛風卵等，搞到食客「紅都臉晒」！

日本蛋包飯｜神戶C CUP胸罩蛋包飯誘人朝聖 大食男女叫多飯升P級

神戶市的娛樂場所多不勝數，當地人習慣下班後去酒吧小酌兩杯、唱K消遣。過往，神戶人都愛去俗稱「パイ山」的「さんきたアモーレ」廣場聚集，可惜自廣場拆除改建後，這份夜文化也變得黯然失色。有見及此，「レトロ大衆酒場パイ山」的老闆就以昔日神戶的夜場象徵「パイ山」為題，帶來一系列搞鬼的居酒屋料理，如C CUP蛋包飯、成人Latte、多汁燒賣、痛風卵及電水壺關東煮等，讓當地人回味之餘，也讓來朝聖的外地人感受神戶昔日的熱情夜文化。

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（圖片來源︰ IG@____cards____ ）

C或P Cup 大細飯量由你話事！

レトロ大衆酒場パイ山的蛋包飯，官方配置都是C Cup份量；然而，因不少日本網民表示「唔夠喉」、「初中生食量」，店家近來因應民意，推出升量級的P Cup蛋包飯，非常搞笑！此外，不少網民表示喜歡蛋包飯有燒肉及海苔餡，足料兼好味，在味道上也好評如朝呢！

除了最吸睛的蛋包飯，パイ山其他食品都好有趣，主場圍繞著神戶的夜文化！

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パイ山招牌都非常性感！（圖片來源︰ IG@5959___3）

レトロ大衆酒場 パイ山

地址：兵庫県神戸市中央区北長狭通１-9-4コースト岸卯ビルB1F

電話：050-5816-9379

