深圳洪女婿三文治稱源自洪瑞珍　台灣洪瑞珍獨家回覆︰沒任何關係

台灣洪瑞珍三文治為台灣名物之一，聲名遠播中、港、台三地，近日深圳新開一間名為「洪女婿」的三文治專賣店，並聲稱是源自「洪瑞珍1947傳承至今」，同樣主打各式三文治之餘，更自詡是「三文治天花板」。《好食玩飛》記者就事件向台灣洪瑞珍查詢，率先看獨家官方回應。



深圳「洪女婿」聲稱源自洪瑞珍

相信不少人也認識台灣洪瑞珍三文治，除了在台灣當地有多間店舖，在香港亦有15間洪瑞珍分店，聲名遠播中、港、台三地，不過近日網上就傳出台灣洪瑞珍副店，疑似進軍深圳的消息。最近深圳有一間名為「洪女婿手作」的三文治專賣店新開張，並自稱源自「洪瑞珍」，引來部分網民的注意。

（圖片來源：大眾點評）

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從「洪女婿手作」官方小紅書發布的影片可見，影片中指是「來自台灣的洪瑞珍口味的，洪女婿手作三明治新店，終於開到深圳來了」。該店以粉紅色作裝潢，非常奪目，門店名稱寫上「我就是最好的洪女婿手作三明治」，門面更標上「洪瑞珍」、「SINCE 1947」等字樣，主打「鮮做現賣」三文治，以及多款茶飲，與台灣洪瑞珍的風格有明顯分別。

除了門店列出「洪瑞珍」外，「洪女婿手作」官方小紅書頁面介紹亦寫道「洪女婿手作三明治源自洪瑞珍餅店，自1947傳承至今，洪瑞珍餅店於1947年創立，至今已七十年」。此外，該店外送包裝盒上亦寫明「洪瑞珍1947傳承至今」，更指是「三明治天花板」。

翻查「洪女婿」網上資料，記者發現微信上有來自「羅湖大家庭」的報道，指該店是由深圳台商協會相關單位人員代理的「台灣著名美食洪瑞珍三明治店」，新店佳寧娜廣場店早前於4月29日正式開業，目前合共有2間分店。早前已有網民於社交平台陸續試食及分享，並稱味道不錯，然而「洪女婿」孰真孰假，是否跟台灣洪瑞珍有關連，卻令人感到疑惑。

以下有網民留言▼▼

台灣洪瑞珍官方回應︰沒有任何關係

《好食玩飛》記者就「洪女婿手作」向台灣官方洪瑞珍查詢，並獲對方回覆指「『洪女婿手作』與洪瑞珍品牌沒有任何關係，非相關企業亦無合作」。台灣官方品牌嚴正譴責『洪女婿手作』冒名及侵權之行為，並將循法律途徑追究其法律責任。

台灣洪瑞珍自創立以來，不時發生商標侵權事件，市面上亦充斥不少冒牌商標，在中、港、台皆有消費者產生混淆及誤認，甚至購買了仿冒產品後疑似發生食物安全問題。台灣官方早前已發出公告，提醒消費者「粉專紅色三明治Logo」 才是正宗的洪瑞珍三明治 。今次涉事深圳店雖然未有使用洪瑞珍本名作舖名，但似乎也引起了消費者的誤會。

洪女婿手作 深圳店地址詳情

地址：羅湖區人民南路佳寧娜廣場店G11舖

地址：羅湖區桂園路2號電影大廈桂園路10號132號

