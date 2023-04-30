東門美食推介！記者今次前往深圳東門一日遊，當然少不了要來東門掃街，本文將整合6大東門掃街美食，今次集中在潮汕小食街，其中包括咸蛋黃糯米糍，超抵食又大大粒；另外亦有當地馳名臭臉阿婆糖水、潮汕糯米飯、茶飲店等，即看東門美食推介詳情。

東門美食｜實試深圳東門掃街6大推介！咸蛋黃糯米糍/臭臉阿婆糖水

東門美食掃街推介【1】香芋及黑糖珍珠車輪餅

深圳東門掃街推介第一款美食，就是人氣車輪餅專門店「紀錄餘生車輪餅」，主打多款口味的爆餡車輪餅，店舖面積甚小，但持續都有人排隊。記者試食了「全家福」款式車輪餅，每個售8元人民幣，內餡為超多香芋泥及黑糖珍珠，配上即叫即製的車輪餅外皮，口感軟熟且味道香濃，食一個已經好飽！

東門美食掃街推介【1】紀錄餘生車輪餅 詳情

地址：深圳市羅湖區永新街51-6號



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東門美食掃街推介【2】咸蛋黃糯米糍

東門有不同的人氣潮汕小食，其中不得不提的，就是位於潮汕小食街內的美食店，不少食客都會專程來吃的咸蛋黃糯米糍！咸蛋黃糯米糍份量十足，咬開後內裡滿滿都是蓮蓉，以及超大粒的咸蛋黃，味道香濃，配上軟糯的糯米糍外皮，非常滿足，另外更設有豆沙、芋泥等內餡，3件僅售11元人民幣，不少人更會外帶回港！

東門美食掃街推介【2】潮汕小食街內 詳情

地址：東門人民路一街13號寶華樓購物中心地下



東門美食掃街推介【3】潮汕糯米飯

這條潮汕小食街內，更加有連當地人都力推的潮汕糯米飯，街內有不少小店都有個大大飯煲，專賣熱辣辣的糯米飯。記者今次就試食「潮汕美食」的糯米飯，每碗售價10元人民幣，一打開香氣十足，米飯食落粒粒分明，而且未算好油膩，內裡有臘腸、香蔥等，未有食到蝦米粒，但味道仍然不錯，值得一試。

東門美食掃街推介【3】潮汕小食街內 詳情

地址：東門人民路一街13號寶華樓購物中心地下



東門美食掃街推介【4】木薯糖水

東門更有一間爆紅的小食店，出名的不僅是店舖糖水夠平，更出名有一位常常「臭臉」的阿婆」，不過記者當日未有幸見到真人，唯有就專注於糖水本身。店舖除了提供一眾糕點小食外，亦有各款中式糖水，例如綠豆爽、薏米糖水等。今次吃的是木薯糖水，味道清甜且順滑，跟配薏米更帶口感，每碗僅6元人民幣，相當抵食。

東門美食掃街推介【4】潮汕小食街內 詳情

地址：東門人民路一街13號寶華樓購物中心地下



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東門美食掃街推介【5】茉莉奶白

深圳近年新開了不少茶飲品牌，其中頗受討論的「茉莉奶白」就於2021年創立，現時在當地已開設了近40間分店。記者今次點了一杯招牌茉莉奶白，以及一枝「飄雪」，亦即是冷泡茉莉茶，售價分別為15元人民幣，前者奶味較重，未有飲到茶香；後者則頗有驚喜，雖然僅為茗茶，但味道清香，入口帶來淡淡茉莉茶味，愛茶人士不妨一試。

東門美食掃街推介【5】茉莉奶白 詳情

地址：深圳市羅湖區東門太陽百貨1樓



東門美食掃街推介【6】臭豆腐

深圳「文和友」地下有一間不時大排長龍的臭豆腐店「想你的夜·小羅臭豆腐」，離遠已經聞到一大陣臭豆腐味。該長沙臭豆腐外觀呈黑色，每份售價15元人民幣起，一碗最少有十多件臭豆腐，內裡配有一堆蘿蔔、蒜泥、香蔥等醬汁，咬開後其實是豆腐卜，開首吃下去味道雖然「怪怪的」，但習慣後又頗具風味，不過人人口味各異，是否好吃就視乎大家能否接受！

東門美食掃街推介【6】想你的夜·小羅臭豆腐 詳情

地址：深圳文和友老街蠔市場L1層

