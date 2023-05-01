油柑汁｜實試深圳飲完即瀉油柑汁威力強大！飲幾啖腸道開始蠕動

油柑汁實試！深圳油柑汁盛名響遍全港，繼早前有港人分享飲油柑汁肚瀉的經歷後，不少人躍躍欲試！記者今次前往深圳一日遊，亦特意去買來一試，豈料相當「有料到」，僅喝數口已經感覺腸道開始蠕動，即看實試詳情。

深圳「飲完即瀉」油柑汁！記者實試威力強大：飲幾啖腸道開始蠕動

深圳油柑汁到底是何方神聖？早前有港人興奮分享，於深圳飲完油柑汁後「一試愛上」，雖然對味道讚不絕口，但過程讓人哭笑不得，全因飲完分分鐘肚瀉，令人又愛又恨。今次記者親身上陣，試飲油柑汁到底有何魅力，令不少港人欲罷不能！

（好食玩飛/香港01 攝）

由於已有不少人品嚐過「奈雪的茶」油柑汁，因此今次選擇當地開到滿街都是的茶飲店「鄰里手打檸檬茶」，其中「霸氣油玉油柑」亦是店舖招牌飲品之一（枝裝），並且標榜超濃，餐牌上更寫明有助腸道暢通，售價15元人民幣。

扭開樽蓋，油柑汁並沒有太大氣味，記者用飲管吸入一小口，發現味道確實如網民所指一樣，入口帶來淡淡苦澀味，但温度夠凍，吸入後喉嚨感覺清涼，而且頗有回甘，非常清甜，與葡萄味道有點相似，甚有驚喜。

（好食玩飛/香港01 攝）

不過油柑汁的功效不容小覷，絕對是「果汁界奇才」，記者飲用數口不久，已經快速感覺到腸道開始蠕動，肚子發出輕微的「咕嚕咕嚕」聲響，站在街頭上縱使人聲響亮，亦不禁令人頗感尷尬。

基於有其他行程安排，擔心引發肚瀉問題，剩下的部分記者當日攜帶返港，到家後才繼續飲用。大概清空了超過一半，記者未有即時出現肚瀉，但肚子發響作怪的情況持續，至翌日為止即刻可以正常通便，對於「鐵腸」而言，絕對是人間恩物，大家有興趣可以當作參考！