深圳野生動物園門票、交通、景點推介懶人包！深圳野生動物園位於深圳西麗湖畔，佔地超過60萬平方米，園內有超過300多種、近萬隻野生動物，更可以欣賞到精彩的大型動物歌舞劇、馬戲表演等等，即睇深圳野生動物園介紹！

深圳野生動物園門票/交通/景點 親餵動物最平$99入場、1類人免費

深圳野生動物園｜交通方式

深圳灣口岸：深圳灣口岸乘搭高峰專線75路，於西麗法庭1站下車，步行前往西麗站，乘搭地鐵7號線至「西麗湖站」下車，步行5分鐘到深圳野生動物園。

深圳北：深圳北站轉乘地鐵7號線至「西麗湖站」下車，步行5分鐘到深圳野生動物園。

深圳野生動物園｜園區介紹

深圳野生動物分為三個主題園區，其中動物園區有「食草動物區」及「猛獸谷」。園內放養過萬隻野生動物，當中有部分更是來自世界各地的珍禽異獸，以及中國一、二級受保護動物等，如華南虎、金絲獄、東北虎、火烈鳥、長頸鹿、斑馬、亞洲象、犀牛等；亦有動物園自行繁殖的稀有虎獅獸、獅虎獸。

（圖片來源：KKday）

「食草動物區」內有長頸鹿、斑馬、大象、羊駝等，還有孔雀園及其他稀有動物的區域，場內可以即場購買飼料，與動物近距離接觸！

「猛獸谷」內則有各類猛獸，老虎會在空中步道「大貓大道」上行走，獅子、黑熊等亦會現身，亦可以坐進投餵車直接駛入園區裡面，感受猛獸「擦身而過」的體驗！

（圖片來源：KKday）

「表演區」設有4個表演場館，每日有固定的演出項目，不少表演也值得一看，如大型動物歌舞劇《百獸盛會》、海洋表演《歡樂的海洋》、馬戲劇場《馬戲小鎮》等，以及潛水員與鯊魚在水中上演的《美人魚與鯊魚共舞》等，節目非常豐富。

《百獸盛會》

（圖片來源：KKday）

《歡樂的海洋》

《馬戲小鎮》

（圖片來源：KKday）

《美人魚與鯊魚共舞》

（圖片來源：KKday）

深圳野生動物園｜門票資訊

深圳野生動物園成人門票正價¥240人民幣，兒童及長者門票正價¥140人民幣。每張成人門票可帶同一名1.2米以下的兒童，

網上旅遊平台推出港澳旅客門票優惠（必須出示香港／澳門身份證之有效證件），最平港幣$99就可以入園玩足一日！

門票預訂：KKday｜Klook

深圳野生動物園

地址：深圳市南山區西麗湖路4086號（西麗湖東側）

開放時間：09:30-18:00（檢票時間：09:15-17:00）