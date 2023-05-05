深圳福田/羅湖口岸叫外賣攻略！外賣小哥送唔送？揀對地址最緊要

深圳外賣教學攻略！港人前往深圳旅遊，不時都想順道外賣美食或手信返港，然而不少人會疑惑，到底沒有綁定銀行卡能否叫美團外賣？ 外賣地址該如何選擇？外賣員又是否送貨等？記者整合深圳福田口岸外賣，以及羅湖口岸外賣攻略，即看詳細教學詳情。



口岸叫外賣攻略

深圳福田口岸、羅湖口岸等都可以叫外賣的！自從開關之後，不少港人前往深圳旅遊時，或會想順道買外賣返港，例如備受歡迎的鮑師傅、瀘溪河、人氣窯雞王、椰子雞等，美食多到一籮籮，時間有限又無法逐間店去掃貨，外賣就成為最好選擇。記者今次就整合深圳福田口岸外賣，及羅湖口岸外賣攻略教學，涵蓋「美團外賣」及「餓了麼」兩個熱門外賣平台。

深圳福田口岸如何叫外賣？

步驟【1】首先打開「美團外賣」手機App，進入頁面後，於左上角設置地址，揀選「深圳市」後，收貨地址輸入「福田口岸」，可以自行揀選地鐵站、1號門、2號門、出入境大廳等。

步驟【2】揀選想要購買的餐廳，頁面上會顯示每間餐廳與口岸之間的距離，並會顯示預計的送達時間，送抵時間大約半小時起跳。

步驟【3】揀選所需餐點後，頁面會跳至結帳頁面，並會提示需要再輸入收貨地址、個人姓名、電話號碼等個人資料。

揀選收貨地址時，頁面會顯示口岸地圖，屆時可以再調整或重新揀選最合適的位置，返港一般可選擇1號門相對較方便，確認後將會顯示外賣小哥的送遞路線，有需要亦可以傳訊息告知外賣員。

深圳羅湖口岸如何叫外賣？

步驟【1】同樣先打開「美團外賣」手機App，進入頁面後，於左上角設置地址，揀選「深圳市」後，收貨地址輸入「羅湖口岸」，可以自行揀選地鐵站、出入境大樓等。

步驟【2】揀選想要購買的餐廳，頁面上會顯示每間餐廳與口岸之間的距離，同樣都會顯示預計的送達時間，送抵時間大約半小時起跳。如果並非想即時送達，可以自行設置送貨時間。

（圖片來源：美團外賣）

步驟【3】揀選所需餐點後，頁面會跳至結帳頁面，並會提示需要再輸入收貨地址、個人姓名、電話號碼等個人資料。不過，需要留意起初進入頁面時，未有設置好相對應的收貨地址，將顯示未能送抵現場的提示，需要重新設置後方可成功下單。

（圖片來源：美團外賣）

港人在深圳不論使用「美團」或「餓了麼」叫外賣，都需要使用內地電話號碼作登記及驗證，但沒有必須綁定內地銀行卡的規定，用家同樣可以連結內地支付寶（沒有內地銀行戶口的朋友，可以使用支付寶香港匯款至內地支付寶，但需收取手續費用）、微信等付款。大家不妨當作參考！