深圳旅遊︳室內動物園收費地址　零距離親草泥馬浣熊網民反應兩極

近年內地流行室內動物園，想睇小動物未必一定前往戶外動物園！最近深圳一間開設於商場內的室內動物園備受討論，全因動物類種五花八門，除了港人尤其喜愛的草泥馬外，更有難得一見的袋鼠、水豚、浣熊、迷你豬等，連梅花鹿都可以見到，入場費人均¥70起。



深圳室內動物園入場人均¥70起

近年深圳開設不少室內動物園，其中這間名為「lollypet萌寵樂園」的動物遊樂園，於當地就備受歡迎，該店開設在大型商場內，而且動物種類五花八門，涵蓋爬行類、哺乳類、鳥類等，當中包括有大部分港人都喜愛的草泥馬（羊駝），可以近距離撫摸及餵食（飼料¥20份）。若購買雙人全日門票，人均¥70起就可以入場，吸引不少小朋友、情侶前往。

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動物品種五花八門 巨型水豚多人打卡

園內除了有香港都可以見到的草泥馬，更有難得一見的梅花鹿，這兩類動物均以放養形式於場內自由活動。另外亦有袋鼠、迷你豬、山羊、馬、松鼠、刺蝟、孔雀、蜥蜴、蛇等小動物，當中以水豚最為受歡迎，從相片中可見，多隻水豚體積巨大，性情溫馴，成為不少人爭相拍照的「紅人」；至於浣熊更是調皮，而且非常黏人。

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有網民認為圈養動物謀利不人道

有曾前往遊玩的港人分享指，進場前工作人員會指導大家穿戴好手套和反穿衣，而且場內工作人員會清理及打掃現場，雖然動物館難免有氣味，但相對「幾乾淨」，未有覺得「好臭」。不過有網民就認為，如此圈養用作商業用途頗不人道，「呢啲動物應該要有草，大自然地方飼養」，寧願前往野生動物園會更好！

以下有網民留言▼▼

深圳野生動物園地址及詳情如下：

lollypet萌寵樂園 深圳分店詳情

筍崗萬象食家店

地址：筍崗街道筍西社區梅園路75號華潤萬象食家第4層L418B

營業時間：10:00 - 22:00（星期一至四、日），10:00 - 22:30（星期六至日）

入場收費：人均¥69.5起（¥139/雙人全日不限時暢玩）



龍城萬科里店

地址：龍崗大道萬科里3L-01

營業時間：10:00 - 22:00（星期一至四、日），10:00 - 22:30（星期六至日）

入場收費：人均¥79.5起（¥159/雙人全日不限時暢玩）

