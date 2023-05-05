馬祖藍眼淚大爆發！夢幻螢光海/星砂　達人教路3大觀賞方法附交通

記者找來了馬祖原住民「追淚達人」周小馬，分享不敗的賞淚秘訣，可能追到馬祖藍眼淚，比香港汀九藍眼淚更壯觀。



馬祖藍眼淚來了！步入夏季，又到了台灣馬祖的藍眼淚季。在藍眼淚大爆發的日子，四鄉五島的海面均散發出夢幻的藍光，幸運的話還可見到罕有的「星砂」現象，沙攤及淺岸上，盡是螢光藍點，景色猶如星河般如夢似真。

馬祖藍眼淚屬自然現象 與海洋污染無關

記者訪問馬祖原住民「追淚達人」周小馬，周表示網上有很多錯誤資訊，令大家誤以為藍眼淚是海洋被污染所造成的現象，實屬是「美麗的誤會」。他指出「藍眼淚」是一種由發光夜光藻，經過海浪及自然風的驚擾會發出淡藍色的螢光。「我們馬祖人自小就到海邊看藍眼淚，有時夏季抓來的魚獲，剖開也看到點點藍光！不過這樣的存在（藍眼淚），實際是生態資源與水產豐富的象徵！」

周小馬為土生土長的馬祖人，對於在馬祖賞藍眼淚非常熟悉。（圖片︰周小馬授權使用）

馬祖藍眼淚高峰期 5月中賞螢光藍海、7月看星砂

經過多年「追淚」經驗，周小馬指藍眼淚都在4月開始出現，至9、10月間結束，當中高峰期主要在4月到6月。藍眼淚有兩波，先是5月中的螢光藍海，及後就是7月的星砂。初夏是閩江的氾濫期，豐富的營養物質讓夜光藻大量生長，聚集在馬祖沿岸，當受到海浪及大風拍擾，夜光蟲便會發出藍光，形成壯麗的螢光藍海！及後，第2波是源於吃了夜光藻的夜光蟲，這些微生物的身體也會跟著發光，差不多7月時，當夜光蟲生命邁向尾聲，隨浪沖上岸，又會形成「星砂」現象！屆時，整個沙灘都是點點藍光，非常夢幻。不過，這個現象非常短暫，一般間歇性出現1、2天就結束，要看到比較靠運氣！

馬祖藍眼淚3大觀賞方式

觀絕美的藍眼淚，周小馬表示須要技巧及運氣！首先必須找尋無光害地方及不規則的地形的岸邊，將可增加藍眼淚的可見度，在馬祖主流的追淚方式有3種，分別是乘快艇遊海、岸邊高處探索及到北海坑道等。

1. 乘快艇賞藍色星河

藍眼淚要發光，須靠拍打衝擊，而在馬祖北竿備有快艇服務，乘快艇在馬祖海邊遊海，可看到船尾出現發光的藍海，是旅客賞藍眼淚的主流方式，旅客可從居住的民宿預購快艇船票。

馬祖北竿可乘快艇遊船河。（張旭珠攝）

2. 夜間岸邊賞藍光海洋

在藍眼淚的爆發期，馬祖的四鄉五島都有機會看到，如東莒福正沙灘、猛澳港；北竿橋仔、芹壁沙灘、塘後道沙灘；南竿鐵堡、福沃港以及東引中柱堤、國之北疆等地方。晚飯過後，到這些地方走走，經常看到發光的藍光海洋。

3. 北海坑道尋藍眼淚

北海坑道搖櫓亦是馬祖在地欣賞藍眼淚的觀光活動，遊客可以搭上小船，由船夫搖著搖櫓，深入沒有光害的坑道。當小船滑過水面，或遊客輕輕撥動水面，也可看到點點藍光。

【馬祖交通】

(1) 乘立榮航空由松山機場及臺中機場出發至南、北竿，飛行時間約為50分鐘。

(2) 搭南北之星船，從台北港出發，船程搭約3-4小時。

(3) 從中國的福洲連江黃岐碼頭乘船至馬祖白沙碼頭，船程搭約半小時。

