台北溫泉酒店｜陽明山睇風景歎硫磺溫泉　適合親子遊8間住宿推薦

台灣北部除了人氣超高的北投溫泉及烏來溫泉，也千萬別錯過陽明山溫泉，陽明山溫泉泉源來自大屯火山，屬於硫磺泉，可以舒緩疲勞、解毒，又有皮膚之湯之稱哦！



今天小編精選了8家泡湯必住的陽明山住宿，快來看看吧！👇👇👇

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雀客藏居台北陽明山

雀客藏居台北陽明山就位於陽明山國家公園內，也是這裡唯一一家五星級觀光旅館，很適合安排一趟陽明山國家公園之旅，貼近大自然、四處逛逛後就近入住！

雀客藏居台北陽明山的房型分為一般客房、溫泉房以及套房，溫泉房型在房間裡就可以邊泡湯邊賞風景哦！另外也有免費的裸湯大眾池及戶外泳池，一抬頭便能看見陽明山公園的紗帽山，環境相當愜意舒適哦～

地址：台北市士林區格致路237號

附近景點：屋頂上開車6分鐘、竹子湖開車8分鐘、冷水坑開車10分鐘



陽明溫泉渡假村（菁山遊憩區）

陽明溫泉渡假村（菁山遊憩區）位於與紗帽山相望的菁山遊憩區，園區內有豐富的設施很適合親子同遊！像是兒童遊戲區、觀景平台、生態池，還有露營車及露營區哦～

至於客房的部分，陽明溫泉渡假村（菁山遊憩區）提供四人房及六人房，房間有20坪之大，空間很大很舒適，還可以泡湯，非常有渡假氣息哦！

地址：台北市士林區菁山路101巷71弄16號

附近景點：冷水坑開車7分鐘、陽明山國家公園7分鐘



陽明山天籟渡假酒店

美到偶像劇都來取景的陽明山天籟渡假酒店擁有2000坪之大的溫泉樂園，酒店坐落的位置綠意環繞，環境優美～是北部相當知名的溫泉酒店哦！

設施方面有親子遊戲室、露天風呂、戶外泳池、健身房、三溫暖、獨立湯屋及SPA等，非常豐富完善；房型的部分陽明山天籟渡假酒店提供雙人、三人、四人房，其中也包含了套房及親子房型，無論是要與家人、另一半甚至是三五好友都很適合來這裡享受泡湯的樂趣！

地址：新北市金山區名流路1-7號

附近景點：金山老街開車12分鐘、野柳開車22分鐘



陽明山家新溫泉和昇會館

陽明山家新溫泉和昇會館位於陽明山國家公園靠近金山的位置，全館房型走日式風格，房間擁有超大面窗戶、超棒採光，從房間就能看到遼闊的海景，每個房型都相當寬敞，還有陽台客廳，浴池也超大～能一邊泡澡一邊欣賞海景，整體來說環境極佳，價格也較親民，CP值超高！

地址：新北市金山區中信北路16巷38號

附近景點：金山老街開車13分鐘、野柳開車24分鐘



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北投亞太飯店

北投亞太飯店座落於北投，青山環繞，到附近的地熱谷開車也只要3分鐘，交通算是相當方便，沒有開車的話在捷運北投及新北投站也都有接駁車服務！

北投亞太飯店客房為日式風格，客房內都有超大石砌浴池，可以好好享受泡湯！公共設施則有大眾池、DIY教室、親子戲水區、芳療SPA，除此之外還有VR體感遊戲區，設施相當完善，完全可以感受出酒店的用心呀！

地址：台北市北投區幽雅路31號

附近景點：地熱谷開車3分鐘、北投圖書館開車7分鐘



北投春天酒店

北投春天酒店算是北投的老字號溫泉了，露天風呂的部分就設有九種不同功能的SPA水療設備，像是親子戲水浴池、氣泡浴、冷水浴、石板浴等等，無論是小孩或大人都能享受其中！

至於房型的部分，北投春天酒店提供雙人、三人及四人房，並分為一般典雅風、日式榻榻米風，每個房間裡都有獨立湯池可以享受天然的白磺原湯，早上還有提供豐盛的自助早餐哦！

地址：台北市北投區幽雅路18號

附近景點：地熱谷開車2分鐘、北投圖書館開車8分鐘



大埔硫磺溫泉商旅

大埔硫磺溫泉商旅的CP值超高，雖然是屬於商旅取向，不過也可以在這裡感受到輕鬆的渡假氣氛～因為房間裡就有溫泉池可以泡湯，泉源來自萬里的硫磺泉，對於潤膚、解毒都有不錯的幫助！促進新陳代謝外也很舒服～

房型的部分大埔硫磺溫泉商旅提供雙人、三人及四人房，房型多元～不用花大錢也可以有個放鬆的溫泉之旅唷！

地址：新北市萬里區加投路205之5號

附近景點：金山老街開車6分鐘、野柳開車11分鐘



沐舍溫泉渡假酒店

沐舍溫泉渡假酒店位於萬里，靠近獅頭山及野柳地質公園，酒店走一個峇厘島渡假風，提供雙人、四人及六人房，最大的房型是六人villa房型，五十坪大面積，充分體現想要讓入住的旅人都能好好放鬆渡假的決心XD～

除了房間內的獨立溫泉也有提供露天風呂哦！另外，小編推薦若是入住一定要到餐廳用餐，沐舍溫泉渡假酒店採用當季食材，製作了不同的套餐組合，還有萬里必吃的萬里蟹哦！

地址：新北市萬里區加投路166-1號

附近景點：金山老街開車6分鐘、野柳開車12分鐘



泡湯不僅暖身也暖心呀～看完了這8間陽明山溫泉酒店，是不是很想馬上就出發！小編建議大家若想泡湯一定要提早安排、提早訂房才不會撲空哦～

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【陽明山溫泉飯店】大眾池、湯屋任你選！8間必住陽明山住宿】