深圳水圍村夜市｜5大美食推介！夜掃地攤檔、必食烤冷麵/撈汁海鮮

深圳水圍村夜市美食推介！深圳除了去東門掃街外，福田水圍村夜市同樣有「最美城中村」之稱，可以夜掃超多正宗地攤檔，本文整合5大水圍村夜市美食推介。



水圍村夜市美食當中包括必食烤冷麵、撈汁海鮮、炸串、粉粿，更有出名的中式咖啡店，附近更有文化街巷，煙火氣十足！

深圳水圍村夜市 福田口岸站B出口到

深圳水圍村位於福田口岸附近，是深圳數一數二的城中村落，在落馬洲站下車於福田口岸過關後，到地鐵福田口岸站B出口，步行數分鐘就可以抵達。舊村除了可以看到獨特的嶺南及南洋風韻的建築外，包括「水圍1368文化街區」、「水圍街」等更有不少商店、食肆林立。

其中水圍村夜市更是以美食街聞名，各小食地攤檔會於每日下午4時才陸續開店，頗有置身於台灣夜市的感覺，但又不失水圍村特色，煙火氣十足。若果與三五知己同行，最平人均30元至50元人民幣不等，已經可以吃得非常飽，成為不少港人的新蒲點。

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深圳水圍村夜市美食5大推介

1. 烤冷麵

不少人去深圳水圍村夜市都會去品嚐「烤冷麵」，其中以「芝士火雞麵炸冷麵」最為受歡迎，外皮烤得又薄又脆，內餡有芝士、火雞麵、生菜，配上其秘製烤醬捲成一卷，再以剷子切開數份，非常惹味！

（圖片來源：小紅書）

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2. 撈汁海鮮

深圳水圍村夜市同樣出名食海鮮，其中名為「首家」的撈汁海鮮，就有不少當地人光顧，海鮮款式涵蓋花甲、八爪魚、魷魚、小龍蝦、瀨尿蝦、花螺、青口等，新鮮冷製海鮮，泡浸於辣汁內非常入味，售價以斤計算，最平每斤38元人民幣起。

3. 台式大腸蚵仔麵線

深圳都可以食到台式大腸蚵仔麵線，水圍村內有一家名為「蔡哥」的台式小食店，主打台式大腸蚵仔麵線、台式炸臭弄腐、台式蚵仔煎等，味道相當正宗，而且份量不小，頗有在台灣夜市的感覺。

4. 福康樓

水圍1368藝術文化街夜市同樣有不少人氣餐廳及咖啡店，其中備受歡迎的「福康樓」，主打唐人街風格，不但裝修風格獨特，更提供各種中西結合的特色咖啡，例如帶有辣椒味及肉桂咖啡、拿鐵等，最有趣是可以使用蓋碗喝咖啡，連杯具設計亦十分別緻，中式氣氛滿滿！

5. 潮汕粉粿

深圳水圍村同樣都有潮汕美食！夜市更可以食到皮薄餡靚的潮汕粉粿，大部份都是現包現蒸，外皮薄得晶瑩剔透，有不同口味，例如芋頭、蘿蔔、南瓜等，最平1元人民幣已經買到1個，非常抵食。

（圖片來源：小紅書）

深圳水圍村夜市｜水圍街/水圍村1368藝術文化街夜市 詳情

地址：深圳福田區水圍村

交通方法：深圳地鐵4號線福民地鐵站/地鐵7號線皇崗村B2出口

