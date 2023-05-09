山東旅遊︳25公斤金磚挑戰拎到可帶走　大爺單手抓起局方竟然話…

山東近期除了大力推廣淄博燒烤，當地文旅局又再推出「抓金磚」活動吸遊客。當局還承諾，挑戰者只要能單手拿起重達25公斤的金磚，便可免費帶走，14年間無人挑戰成功，然而一名大爺竟成功挑戰後，當局卻賴皮，稱「挑戰不作數」，引來網民怒斥「玩不起」。



山東省招遠市文化和旅遊局早前推出「抓金磚」活動，原本旨在吸引遊客，然而近期卻鬧出官方「賴皮事件」。

（圖片來源：微博）

拎得起金磚即送出 山東招遠文旅局「抓金磚」吸客

綜合内媒報道，山東招遠市向來有「中國金都」之譽，以出產黃金而聞名，當地文旅局早前推出「抓金磚」活動，並且由當局局長遲義賢説明規則，他承諾，只要參加者按照規則，把重達25公斤，價值超過1000萬人民幣的純金磚單手抓起來，便將金磚送給贏家。

活動吸引大批遊客參加，不過大部分挑戰者均無法拿起金磚，直至一名大爺出場後才打破紀錄。從影片中可見，大爺僅用右手就成功拿起金磚，旁邊的工作人員看到後目瞪口呆，而且表情甚是尷尬，理論上大爺算是挑戰成功，然而工作人員最終沒讓大爺拿走金磚。

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當局反悔指不符合規則？網民斥「玩不起」

事件曝光後引來大批網民熱議，並斥責當局此舉無疑是「玩不起」，隨著網上輿論愈趨熱烈，官方翌日立即現身說法，指出大爺「挑戰不作數」，全因他並未表示要挑戰，僅僅只是試拿了一塊供遊客拍照的12.5公斤小金磚，而且按照官方規定，挑戰者必須「配戴手套」和「垂直拿起平行撐25秒」，縱使大爺單手拿起金磚，也不能算作挑戰成功。

招遠市文旅局表示，當地黃金博物館早於2009年建成並開放參觀，當時已設立「抓金磚」活動至今，該挑戰規則早已定下，而且此14年來都沒有人成功挑戰過。不過大部分網民不接受該解釋，有不少網民認為25公斤其實不算重，而金磚表面光滑，手和金磚表面沒有摩擦力，直言根本是「街頭騙局」、「估計是不會給的了」。