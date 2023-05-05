杭州旅遊︳西湖打撈哥疑劏客拾手機收千元　景區官方︰真撈哥免費

內地五一黄金周結束，杭州西湖成為全國最多旅客前往的景點，同時帶起「西湖打撈哥」行業。走訪西湖有遊客不慎將手機等掉進湖中，令西湖打撈哥職業一炮而紅，近日網上更傳每次收費最少¥1,500元人仔，部分人每日賺近萬元人仔。不過，官方就發聲明澄清指「真正的西撈哥是免費的」。



西湖打撈哥冒起

杭州「西湖打撈哥」近日成為網上熱搜關鍵詞，全因內地遊客分享的多條片段。早前有遊客拍片並在社交平台上分享，稱自己的手機掉進西湖，並獲「西湖打撈哥」幫忙下水拾回，但每次收費¥1,500元。

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示意圖（圖片來源：小紅書）

執手機每次收¥1,500起 單日賺近萬元？

從影片中所見，一名身穿「應急救援」的黑衣男子，向手機掉進湖內的女遊客表示：「15分鐘內給你撈上來，成功撈上來收你¥1,500」，即使不成功也需收費，但價錢劈半需收¥700。不過，最多人討論的則是另一段影片，可以見到該名黑衫男子，隻身伏在湖邊的鐵架上，撈起手機後便對女遊客說：「這（收費）¥1500，舉手之勞。」

不過隨著遊客量大增，有人看準商機，令杭州「西湖打撈」新興行業冒起，據內媒《錢江晚報》報道訪問到的打撈哥指，每次收費¥1,500至¥2,000不等，平均月入約¥3萬元，近期受惠五一，單日更可賺近萬元。

西湖水域管理處澄清 視頻屬「自編自導自演的商業推廣」

隨著事件熱度持續發酵，杭州市西湖水域管理處最新發出《關於遊客手機掉落西湖支付高額打撈費的再次回應》公告指，經查核後，網傳視頻「手機掉落西湖，打撈人員要求支付高額打撈費」為自編自導自演的商業推廣，視頻中黑衣男子黃易某是杭州某間工程公司的臨時僱傭人員。

為擴展其經營的有償打撈業務，聯繫某媒體記者及有關營銷平台，經過策劃，於5月2日下午組織黃易某等4人在西湖西泠橋等地，拍攝了替「遊客」有償打撈落水手機的視頻。目前景區相關執法部門已介入調查，對其涉嫌違法違規的行為將依法處理。

官方：真正的西湖撈哥是免費的

當局又強調，西湖景區多年來一直有為遊客提供打撈服務，一旦接到遊客求助，都會利用自製的打撈桿等工具進行免費打撈，因此「真正的西湖撈哥是免費的」。大家若前往旅行記得多加留意，最好還是保管好個人物品。