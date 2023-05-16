深圳旅遊︳網民食完鮑師傅︰普通嘢唔好食　獲反問排好耐評價激？

到深圳旅遊，深圳鮑師傅肉鬆小貝人氣持續爆滿，門外常大排長龍。不過，最近有網民發帖分享，斥鮑師傅被捧至「天咁高」，實際上「完全唔好食」，形容普通過普通麵包，引來大批網民熱議，其中有不少人卻力撐鮑師傅，意見兩極。



深圳鮑師傅好食嗎？網民：不可一、不可再

深圳鮑師傅話題不斷，繼早前港人湧上深圳買肉鬆小貝，網上不時都出現門店大排長龍的壯觀畫面，味道更被網民喻為「肉鬆小貝天花板」！有大批食客甘願花上半小時至1小時來排隊，只為品嚐一口鮑師傅小貝。然而，最近有港人於Facebook群組發帖分享，大膽直言鮑師傅「名過於實」。

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示意圖（圖片來源：小紅書）

樓主表示，與友人結伴前往試試人氣鮑師傅，豈料食到「一齊反白眼」，形容「吹到天咁高，普通過普通麵包鋪嘅貨色，只可以講佢好識搞marketing（市場推廣），唔難食，但唔係特別好食，只係普通嘢一個」、「完全唔好食」。「就好似大陸人比人呃左去食九記牛腩一樣，滿心期待但食到普通貨色」，該網民為此大表失望，認為不可一、不可再。

網民有共鳴：我都覺得一般 終於有人講

帖文一出獲大批網民留言讚好。不少網民認同樓主說法，「講到上天花板，食過一次真係冇乜特別」、「我都覺得一般」、「太漏，食過一次搞唔掂， 唔明點解咁多香港人買」，更有人話「笑死終於有人講（不好吃）了」。

有網民留言撐樓主覺鮑師傅的味道一般▼▼

部分網民反擊：唔會係完全唔好食 口味嘅嘢好個人

有人反對，自然有人撐。有不少吃過鮑師傅的網民便留言反擊，指樓主形容「完全」過於偏頗，認為鮑師傅「唔係差，唔會係完全唔好食囉」、「肉鬆都幾好食，不過好甜容易覺得漏」、「我覺得好好食喎」、「其實Ok（不錯）嘅，不過要排隊唔會買」。

有網民留言撐鮑師傅味道不差▼▼

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同時有網民反問︰「樓主係排咗好耐先買到，所以評價比較激動？」樓主留言指只排了10分鐘，認為非因為排隊時間，而是因為名過於實，又指「無大眾吹奏到必食咁誇，普通肉鬆蛋糕一舊囉」。不過，有部分網民認為「咸魚青菜各有所愛」，各人口味不一，食物的味道好吃與否，最終還是見人見智，無對錯之分。大家覺得如何呢？

帖文全文如下▼▼