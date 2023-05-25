巨型吹氣黃鴨回歸有試水片　料6月雙鴨出海官方發起10年回憶挑戰

10年無見！巨型吹氣黃鴨（DOUBLE DUCKS 10 YEARS CHALLENGE）重歸香港。大家搭巴士、揸車經過汀九橋，望望橋下有兩隻巨型吹氣黃鴨蓄勢待發要游出海面。



兩隻巨型吹氣黃鴨，又有人稱「橡皮鴨」（Rubber Duck）在2013年吸引近800萬人去「打卡」，最後因多處破損而漏氣變「片皮鴨」，那年在維多利亞港呆了12天後，慘變一層橡皮飄蕩海港，大家還記得？

上次巨型吹氣黃鴨有大約16.5米高，相當於6層樓，今次有18米高！相隔10年，巨黃鴨長高了！看上去真的非常壯觀。《香港01》新聞同事今早更在青衣北部担杆山路船廠直擊雙鴨出海試水，似乎一切準備就緒，料下月正式游入維港，令人好期待！

有新聞片︰黃鴨試水．直播｜兩巨型黃鴨青衣試水 隔10年下月打孖游維港

（圖片來源︰arr.allrightsreserved、doubleducks_official IG）

巨型吹氣黃鴨已有官方IG，帖文分享到6月1日會公布更多詳情。另外，官方發起「DOUBLE DUCKS 10 YEARS CHALLENGE」，分享2013年橡皮鴨回憶，hashtag #DoubleDucks， 有機會給官方轉發圖片，一起見證巨黃鴨游維港壯舉。