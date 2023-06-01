深圳美食｜超可愛波波小籠壽司刺身籃　抵食高顏值一籠2件¥19.9起

深圳美食！深圳想食得清新，壽司是個不錯的選擇。壹方天地近來開了一間壽司料亭，有別於我們平常食到的壽司，而是主打呈波波狀的圓球壽司。壽司一個個放在蒸籠內，看上去超趣緻可愛，低至¥19.9起有得食！加上創意十足的黑粉Blackpink炸雞及竹筒刺身籃等，難怪一開業即霸屏小紅書。



深圳大型商圈壹方天地，又出現新的「霸屏」食店，就是主打波波小籠壽司的「Hey 春麗寶藏日料研究所」。店家有八成料理都是自家創作，如小籠波波七龍珠、竹筒創意刺身籃、一口爆香鵝肝、Blackpink炸雞及桂花烤年糕等等，在經典日本料理上加入自家巧思，令人嘗到耳目一新的和式滋味。

Hey 春麗寶藏日料研究所開業即成了點評榜單中「華龍區日本菜熱門榜第１名」。（圖片來源：小紅書＠糖蜀黍带你吃深圳）

店家裝潢走日式輕奢路線，整體空間明亮溫馨，加上闊落的座位，約會聚餐的好去處！

5大必食推介 小籠波壽司、竹筒創意刺身籃

【1】小籠波波七龍珠

店家招牌的小籠波波七龍珠¥68，一個個圓嘟嘟的壽司用蒸籠裝起來，加入了港式飲茶元素，看上去份外別緻！內有三文魚、鮮蝦、金槍魚、牛油果、鰻魚…等，一共有七種口味，色彩繽紛，令人食慾大增，最適合甚麼也想試，卻怕吃不光的人。此外，店家也設有單味版波波壽司籠，一籠兩粒，最平¥19.9食到，最貴也不過¥23.9，厚肉大粒，非常抵食。

【2】竹筒創意刺身籃

店家以竹筒裝著刺身，顏值令人眼前一亮！一籃有四筒，分別有有三文魚、金槍魚、甜蝦和帶子四個口味，每筒還附有相配的水果粒，又看又好吃，份量飽滿，一份才¥258。

【3】Blackpink炸雞

店內必食Blackpink炸雞¥32，外層用了添有墨魚汁調的炸粉，看上去黑色一團，非常獨特！內裡則有鮮嫩多汁的雞肉，食前建議淋上粉紅色的火龍果醬或綠色的牛油果醬，前者酸甜，後者香糯，有助解膩。

【4】蓋世鵝肝蓋飯

蓋世鵝肝蓋飯¥78上面舖滿了大大片的香煎鵝肝，鵝肝比飯多，非常誇張！混和蛋黃及紫菜食，香口肥美，味道層次更豐富。

【5】一塊芝士大豆腐

至於甜品方面，店家必食一塊芝士大豆腐¥22，自家每日新解手工製作，吃上口滑嫩又香濃！

（圖片來源：小紅書＠一只小羊）

Hey 春麗寶藏日料研究所

營業時間：11:00-14:00；17:00-21:30

地址：深圳市龍華街道工業路壹方天地C區LG層037-038鋪（奈雪對面）

交通：深圳地鐵4號線至龍華站A出口，步行1.4km

