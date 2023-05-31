深圳美食｜老字號重慶江湖菜豪氣抵食　手撕麵包雞/超巨炸麻圓¥38

深圳有咩食？深圳都有重慶菜，重慶民間原創菜系「江湖菜」，熱度絕不亞於麻辣火鍋，特色是土、粗、雜，以味道為本，價格低廉。想嘗正宗江湖菜，現已不用特地乘飛機遠赴重慶，去深圳即可！深圳這家江湖菜，菜品皆由重慶師傅主理，口味非常正宗，重點還價格實惠，人均¥118位！



重慶最紅江湖菜館 正宗重慶風味

深圳「楊記隆府」是來自重慶的過江龍店，重慶本店是成立逾百年的老字號酒家，向來是川菜老饕的必食朝聖店！店家的菜品，特色是將家傳手藝和傳統川菜結合，打造出獨特的川渝江湖菜！當中必食老山城麵包雞、楊府招牌魚、大公館辣子雞及民國霸王兔等，一盤菜有齊麻、辣、鮮、香滋味，令人難忘！

（圖片來源：小紅書＠Lovely小水）

此外，店家古色古香的門樓及桌椅擺設，電影感十足，吃飯有種重烈的穿越感，打卡度爆燈！

必食推介【1】老山城麵包雞

軟綿綿的麵包裏，夾了一整隻烤雞，賣相誇張！ 雞是提前烤好的，外脆內嫩，雞肉一夾就甩骨，烤得非常酥嫩！吃這道菜時先撕開麵包皮，往內倒入秘製麻辣醬，讓麵包充分吸收醬汁，連雞肉吃份外惹味！

必食推介【2】光頭司令大麻圓

店內必食招牌的大麻圓，一份不過¥38！下單後，即見店員在旁現炸，過程可看見麵糰慢慢變大，最後變得比頭更大，感覺好治癒！吃上口類近港式煎堆，不過相對來說較酥脆，香香甜甜，口感不錯。

必食推介【3】大公館辣子雞

川菜怎能缺少辣子雞？店家的辣子雞香濃惹味，看上去紅噹噹，但辣度不算很高，難得的是，經大火香炒的雞肉，一點也不乾不柴，非常好下飯。

（圖片來源：小紅書＠最后的不羁）

必食推介【4】民國霸王兔

這款辣麻兔肉，肉質鮮嫩，還加入了紅辣椒及青辣椒爆炒，好香口！辣度相對魚及雞更強，非常大份！

（圖片來源：小紅書＠最后的不羁）

必食推介【5】慶玲白鳳糕

江南名物白鳳糕，是一種呈三角形的糕點，外層微微焦脆，內裏口感煙韌、香甜，點著桂花糖吃，解辣一流！

必食推介【6】紅糖陰米粥

重慶菜重麻辣，但甜品大都滋陰温潤，而紅糖陰米粥就是當中的佼佼者。這款粥膠質重，陰米帶微微煙韌，有解辣下火的作用，非常特別。

（圖片來源：小紅書＠李辰唏）

不愛全都清一色濃重口味，又可揀茶香滷鵝、鍋巴臘肉、糖醋排骨、羊肉串及真牛啤等，基本上選擇非常多，總有一款啱食客口味。

楊記隆府自1942年在重慶開店，是國內的老字號菜館，旅客去重慶旅遊，除了火鍋，一定去試這家江湖菜。同時也吸引超多明星去打卡，其中一位是謝霆鋒，曾親自探店拍抖音分享。

(圖片來源：抖音截圖）





楊記隆府重慶江湖菜（深圳總店）

營業時間：11:00-14:00；17:00-22:00

地址：深圳南山大道2017-107號

交通：深圳地鐵11號/12號線，南山站G出口，步行280m。

